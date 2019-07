Hombre acusado de matar a Mackenzie Lueck quería un cuarto secreto

SALT LAKE CITY.-Un contratista declaró que el principal sospechoso de asesinar a la joven Mackenzie Lueck, estudiante de la Universidad de Utah, se le acercó en abril para hablar sobre la construcción de una habitación secreta e insonorizada bajo un porche delantero.

Brian Wolf le señaló al diario Desert News que la solicitud de construcción del propietario Ayoola A. Ajayi lo inquietó.

Dijo que pidió ganchos clavados en lo alto de una pared de concreto por razones que no tenían sentido.

Wolf rechazó el trabajo e informó sobre el encuentro a la policía de Salt Lake City luego de ver noticias el viernes de Ajayi arrestado en la muerte de Lueck.

La portavoz de la policía de Salt Lake City, Christina Judd, confirmó el sábado que Wolf contó la historia a los detectives.

No tenemos ninguna razón para descartar su historia", dijo. "Realmente lo apreciamos mucho".

Un equipo SWAT arrestó a Ajayi el viernes. La policía dijo que será acusado de homicidio con agravantes, secuestro, obstrucción de la justicia y profanación de un cadáver en la muerte de Lueck, de 23 años.

En la propiedad de Ajayi, la policía encontró un "área de excavación nueva", restos humanos quemados que coincidían con el perfil de ADN de Lueck y elementos carbonizados que le pertenecían.

Un juez ha ordenado que Ajayi sea detenido sin fianza. No se sabía si tenía un abogado para hablar en su nombre. No había devuelto mensajes anteriores de The Associated Press tras su arresto.

Wolf dijo que Ajayi quería que la habitación fuera secreta, segura y que estuviera equipada con un candado para huellas dactilares.

Según el contratista, Ajayi explicó que quería escuchar música fuerte y ocultar el alcohol a una novia mormona.

Lueck desapareció el 17 de junio, después de que regresó de un viaje a casa para asistir al funeral de su abuela y tomó un paseo en un taxi Lyft desde el aeropuerto hasta un parque al norte de Salt Lake City.

El jefe de la policía de Salt Lake City, Mike Brown, dijo que Ajayi reconoció los mensajes de texto con Lueck alrededor de las 18:00 horas el 16 de junio, pero se negó a hablar con ella más tarde.