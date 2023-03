Hombre de Nepal acaba en urgencias despues de meterse un vaso por el recto mientras estaba ebrio

NEPAL.- Un hombre de 47 años sufrió un dolor extremo y necesitó cirugía después de insertarse un vaso de agua en el recto.

El hombre nepalés llegó al departamento de emergencias admitiendo que el objeto había estado dentro de él durante tres días.

Inicialmente, el hombre dijo que había sucedido por accidente, pero luego reveló que él mismo se había insertado el vaso para la gratificación sexual mientras estaba intoxicado, según un informe publicado en el Journal of Nepal Medical Centre.

El hombre no había defecado en dos días, pero podía expulsar gases. Según el informe, no presentaba sangrado, pero tenía mucho dolor. También había estado tratando de retirar el cristal por él mismo, pero falló en el intento, explicó el hombre no identificado.

Después de que se hizo una radiografía, los médicos intentaron quitarlo, pero no pudieron agarrar el vidrio porque estaba invertido.

Te puede interesar: Hombre que murió y volvió a la vida cuenta su experiencia en el "más allá": "Conocí el mundo de los espíritus"

Fue sometido a una cirugía para retirarle el vaso del interior

El personal médico realizó una laparotomía exploratoria, que es una cirugía para abrir el abdomen. En ese momento, intentaron sacar el vaso "ordeñando" o apretando la parte inferior del intestino.

Se intentó ordeñar para introducir el vaso a través del ano, pero no tuvo éxito porque el vaso estaba muy alto, invertido y apretado”, explicó la revista. “Por lo tanto, se realizó una enterostomía sigmoidea y se extrajo el vidrio”.

Después de que se hizo una radiografía, los médicos intentaron quitar el vaso, pero no pudieron agarrar el vidrio porque estaba invertido. | Fotografía publicada en revista de la Asociación Médica de Nepal (Journal of Nepal Medical Centre)

Una enterostomía es la incisión quirúrgica en un intestino, lo que permite a los médicos acceder directamente al vaso.

El hombre permaneció en el hospital durante siete días recuperándose del incidente. Dos meses después, en una cita de seguimiento, los médicos dijeron que estaba bien y que se había recuperado por completo.

Las razones más comunes por las que se inserta un objeto en el ano es la gratificación sexual.

Los síntomas comunes son dolor abdominal, estreñimiento y sangrado rectal.

Por lo general en estos casos, las personas intentan quitarse el objeto varias veces antes de ir al hospital por vergüenza.

Te puede interesar: Extraño parásito que podría amenazar a los humanos ha sido la causa de muerte en nutrias marinas de California: estudio