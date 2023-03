Hombre que murió y volvió a la vida cuenta su experiencia en el "más allá": "Conocí el mundo de los espíritus"

REINO UNIDO.- Un hombre que murió antes de que los médicos lo revivieran milagrosamente habló acerca de su increíble experiencia en el "más allá".

El corazón de Kevin Hill dejó de latir durante varios minutos luego de enfrentarse a las complicaciones de una operación de válvula cardíaca el año pasado.

El hombre de 55 años, a quien los médicos apodaron "El hombre milagroso" tras ser resucitado posteriormente, le dijo a South West News Service el jueves que estuvo en el "reino de los espíritus" después de su muerte.

No estaba viendo mi cuerpo, pero estaba separado de mi cuerpo”, explicó el hombre británico. “Era como si estuviera en el reino de los espíritus. Estaba consciente de lo que estaba pasando, pero tenía mucha paz. Luego me fui a dormir, y me desperté con vida, y el sangrado se había detenido”, dijo. “Sabía que no era mi hora de morir”.