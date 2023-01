VIRAL: Mujer descubre que el espíritu de su mascota camina junto a ella: "Soy médium y tienes una (perrita) al lado"

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando se trata de experiencias paranormales, se dividen las diferentes posturas, en las que unas personas aseguran que hay espíritus que nos rodean, mientras que otras no creen que eso sea posible.

Un debate salió a colación luego de que una joven contara a través de Twitter su experiencia paranormal, la cual le sucedió en la calle. Según lo que cuenta, un día ella se encontró con una médium, quien la detuvo en medio de la calle para decirle que una de sus perritas la acompañaba a todas partes.

Estaba caminando y una señora me paró para preguntarme de la nada si una de mis perritas de mi tatuaje había fallecido a lo que le dije que no, que hace mucho habían fallecido dos otras que tuve y me dijo ‘ah, porque soy médium y tenes una al lado caminando con vos, te cuida’", aseguró la joven en Twitter.

No deja de ver señales

La médium incluso le aseguró a la joven que la perra tenía un ladrido precioso y que la acompaña a todos lados. "Encima no paro de ver señales todo el tiempo, ¿qué es esto?", escribió la joven.

Como si todo esto fuera poco, la joven le mostró a la tarotista que tiene 2 tatuajes en su brazo, en honor a sus dos perritas.

Fue tan fuerte el mensaje que solo me quedé tiesa y le dije que muchas gracias, tendría que haberle preguntado más", continuó la mujer.

"Me dijo que parecía como un canichito chiquito, pero no sé le creo porque vino con mucha desesperación a decirme, me habrá estado siguiendo por cuadras", finalizó su relato en Twitter la joven.

Sin embargo, algunos usuarios de Twitter no creyeron ni en una sola palabra de la joven y comenzaron a burlarse de la situación.

"Memes, caniches y médiums", "Menos mal que te dijo un perro y no una persona, ¿te imaginas? Yo ahí sí que me muero", "Amiga, qué fuerte, literal me hubiera largado a llorar ahí", "Qué tremendo. ¿Qué se contesta cuando te dicen eso?", escribieron algunos usuarios.

