Hijos del hombre cuyo cadáver fue encontrado en el lago Mead, recuerdan a su padre, quien había desaparecido hace 20 años

LAS VEGAS.- La identificación de los huesos encontrados en mayo en la costa del lago Mead que se alejaba ha resurgido los recuerdos familiares de un padre de Las Vegas de 42 años que se cree que se ahogó hace 20 años.

El hijo de Thomas Erndt, también llamado Tom Erndt, le dijo a KSNV-TV en Las Vegas que su padre comenzó a tener problemas después de saltar al agua durante una excursión familiar nocturna en bote el 2 de agosto de 2002. El joven Tom Erndt dijo que tenía 10 años en ese entonces.

“Me llevará mucho tiempo avanzar y recordar esto”, dijo a KVVU-TV, recordando que pasaba mucho tiempo con su padre, un mecánico de aviones, en su trabajo.

Los miembros de la familia no respondieron de inmediato el viernes a los mensajes de correo electrónico de The Associated Press.

Te puede interesar: Restos humanos encontrados en el lago Mead pertenecen a un hombre que desapareció hace 20 años

Sus huesos fueron encontrados después de 20 años

La oficina del forense del condado de Clark dijo el miércoles que los huesos de Thomas Erndt fueron los que se encontraron el 7 de mayo cerca de un antiguo puerto deportivo en el embalse del río Colorado que se está reduciendo detrás de la presa Hoover.

Una declaración de la forense Melanie Rouse dijo que los investigadores usaron ADN e informes de la desaparición de Erndt para la identificación. No se determinó una causa oficial y la forma de muerte.

Los investigadores del forense todavía están trabajando para identificar a un hombre que murió de un disparo después de que su cuerpo fuera encontrado el 1 de mayo en un barril oxidado. Su ropa sugería que su muerte databa de la década de 1970 u 1980, y las autoridades dijeron que estaba siendo investigado como homicidio.

Ese descubrimiento provocó especulaciones sobre tumbas acuáticas y un renovado interés en la tradición del crimen organizado en los primeros años del desarrollo del casino en Las Vegas Strip, a unos 30 minutos en auto desde el lago.

Más restos encontrados

Desde entonces, se han encontrado varios conjuntos más de restos óseos humanos parciales, incluidos el 25 de julio, el 6 de agosto y el 16 de agosto, generalmente cerca de un área para nadar en el lago. No estaban en barriles.

El nivel del agua en el lago Mead ha bajado más de 170 pies (52 metros) desde que se llenó en 1983, lo que hace que el embalse esté hoy a menos del 30 % de su capacidad.

Tom Erndt, del sur de San Francisco, California, le dijo a KSNV-TV que quiere que su padre sea recordado como una persona, no como los huesos encontrados en el lago.

Su tía, Julie Erndt, que ahora vive en Kentucky, le dijo al Las Vegas Review-Journal que estaba agradecida de que finalmente se identificaran los restos de su hermano.

Te puede interesar: Joven tirador de 19 años mata a 3 en Detroit; continuó su matanza luego de que la policía no respondiera al primer asesinato