Hermana de Salvador Ramos, tirador de la escuela de Texas sirve en la marina de EU; regresó a casa para cuidar de su abuela

ESTADOS UNIDOS.- El pasado 24 de mayo se registró un tiroteo en la Escuela Primaria Robb, ubicada en Texas, donde 19 niños y dos maestras perdieron la vida, cuyo autor fue un joven de 18 años llamado Salvador Ramos.

Tras el atentado, se ha difundido información sobre la vida del tirador. Ramos es del pueblo de Uvalde, Texas, que está a 85 millas al Oeste de San Antonio y nació el 16 de mayo de 2004, se ha informado que no hay evidencia que sugiera que el autor de la masacre sea migrante indocumentado.

Por su parte, sus familiares también han hablado sobre la situación, en este caso su hermana mayor, que actualmente está sirviendo en la Marina de los Estados Unidos, según lo informado por el medio DailyMail.

Hermana sirve en la marina de EU

Marisabelle Ramos, de 21 años, es tres años mayor que su hermano fallecido Salvador, quien fue responsable de la masacre del martes en la Escuela Primaria Robb.

El padre de Marisabelle, Salvador Ramos, quien cuenta con historial criminal, le dijo a The Daily Beast que actualmente está separado de su hija porque ella estaba molesta con él por no pasar suficiente tiempo con la familia, detallando que se había unido a la Marina y que ya no vive en casa.

De acuerdo a los palabras de su padre: "Mi hija, supongo, cambió su vida, se fue a la Marina. Ojalá, mi hijo se hubiera ido y cambiado su vida".

El director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steven McCraw, dijo el viernes pasado septiembre que Ramos le pidió a su hermana que le comprara un arma, "ella se negó rotundamente", dijo.

Buscan apoyar a Celia, abuela de Salvador Ramos

De acuerdo con su abuelo, Rolando Reyes, Marisabelle regresó rápidamente a San Antonio para estar con su abuela Celia después de recibir la impactante noticia.

Anunciaron la creación de una cuenta de GoFundMe para recaudar fondos para Celia, a quien Salvador le disparó en la cabeza, pero sobrevivió, hasta ahora ha recaudado solo $230 de su objetivo de 30 mil dólares.

Celia está en un hospital de San Antonio, después de que su nieto, el hermano de 18 años de Marisabelle, Salvador, le disparara en la cara, justo antes de que matara a tiros a 19 niños y dos maestros en la Escuela Primaria Robb.

Te puede interesar: Kamala Harris pide prohibir armas de asalto en Estados Unidos.