"Han tenido una infancia horrible"; denuncian a cuidadora de un hogar para niños en Argentina

ARGENTINA.- La provincia de Mendoza, en Argentina, se convirtió en el escenario de varios casos de maltrato infantil, donde una cuidadora fue deslindada de su cargo mientras las autoridades investigan los hechos.

A través de redes sociales, usuarios comenzaron a difundir varios videos del interior de las instalaciones de la estancia infantil “Creciendo Juntos”, donde se observó el maltrato a los menores de edad ingresados en el sitio.

De acuerdo a Clarín, una mujer ingresó al lugar con un teléfono en la cintura para evidenciar la situación reportada, confirmando las acusaciones de violencia verbal y física.

Una infancia horrible

Alrededor de veinte niños entre 6 y 12 años de edad son los que resultaron afectados, recibiendo insultos y frases agresivas como “No me hables más p*ndeja de mi*erda”, como se escucha en uno de los videos.

La mujer encargada de informar la situación, describió que los niños “han tenido una infancia horrible”, siendo víctimas de abuso, siendo apartados de sus familiares.

Otra de las pequeñas al interior del hogar infantil acusaba mencionó: “me siento mal, no me quieren. Ni a mi hermano puedo ver, me dijeron que no lo puedo ver más”, ocasionando la desaprobación de los usuarios.

Google Maps

Gobierno de Mendoza

Tras la viralización del video, la Dirección General de Protección informó sobre las medidas tomadas a partir del conocimiento de un hecho de maltrato en un hogar de Guaymallén, en Mendoza.

Tomaron conocimiento de lo sucedido a partir de un video publicado en las redes sociales, donde una trabajadora del hogar Creciendo Juntos maltrataba a un menor, confirmando que la persona agresora se desempeñaba como cuidadora del hogar, donde viven niños y niñas de 6 a 12 años.

Medidas tomadas

Desde la Dirección General de Protección realizaron la denuncia penal correspondiente y se resolvió desafectar a la persona que agredió al menor, por lo cual ya no pertenece a la institución.

correspondiente y se resolvió desafectar a la persona que agredió al menor, por lo cual ya no pertenece a la institución. Abrieron una investigación sumaria en el hogar y se remplazó a todo el personal del lugar de manera preventiva, hasta tanto concluya la investigación sumaria y se aclare la situación.

y se remplazó a todo el personal del lugar de manera preventiva, hasta tanto concluya la investigación sumaria y se aclare la situación. Por último, un equipo interdisciplinario de profesionales ajeno al hogar realizará la escucha activa de los niños para determinar si fue un hecho aislado.

Te puede interesar: Captan en kínder a mujer forzando a un niño a comerse su vómito.