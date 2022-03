Captan en kínder a mujer forzando a un niño a comerse su vómito

CUNDINAMARCA, Colombia.- Una mujer fue captada maltratando a un niño al que forzaba a comerse su propio vómito. En la grabación se aprecia la manera en que lo somete, mientras al menor se le escucha pedir ayuda entre llanto.

El niño trató de zafarse pero no lo logró, sin embargo este abuso fue registrado por uno de los presentes en el jardín de niños del barrio Porto Alegre de Soacha, en Cundinamarca, Colombia.

Se desconoce la ocupación de la persona que maltrata al pequeño, pues existen diferentes versiones. Algunos portales mencionan que se trata de una maestra y otros refieren que es una sicóloga.

Se sabe que la escuela en la que se presentó el maltrato, opera desde el interior de una casa. Además señalan que ella retuvo por la fuerza al menor y lo golpeó con la palma en las piernas mientras lo amenazaba con obligarlo a comer lo que devolviera.

"Silencio, no sea grosero, si te vomitas, te tomas tu vómito. Si estás gritando no me interesa”, dijo la mujer mientras el niño grita “ayuda”.

Si usted se calla, yo lo escucho. Si usted grita, no lo escucho”, insite la mujer al seguir sometiendo al niño.

Atiende Policía reporte de maltrato en kínder

Según reportó el portal Semana, la Policía de Infancia y Adolescencia de Soacha atendió el reporte y dio aviso a la secretaría de Desarrollo Social, instancia de la cual su titular, Zoraida Quintero Parra confirmó que se trataba de un niño de tres años que fue remitido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

"El jardín no pertenece al ICBF ni a la administración municipal. Es una situación que sucedió en una casa de familia”, asegura la funcionaria, de acuerdo con un medio local.

Explicó que el menor se encuentra bien y que es atendido por el área médica del Ayuntamiento de Cundinamarca.

"La señora que realizó este presunto hecho es una profesional en psicología. Por tanto, la autoridad competente ya tomó las medidas pertinentes para las sanciones que en este caso tienen lugar”, comunicó.