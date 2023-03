Han pasado 20 años desde que Estados Unidos invadió Irak: ¿Cómo lo ven las nuevas generaciones?

Estados Unidos invadió Irak hace 20 años en marzo de 2003, alegando que tenía que desarmar al gobierno iraquí de las armas de destrucción masiva y poner fin al gobierno dictatorial del presidente Saddam Hussein.

Los soldados estadounidenses capturaron a Saddam en diciembre de 2003. Y una búsqueda de 15 meses reveló que Irak no tenía armas de destrucción masiva para apoderarse.

Pero el conflicto entre las potencias occidentales e Irak se prolongó hasta 2011. Más de 4600 soldados estadounidenses murieron en combate, y miles más se suicidaron después de regresar a casa.

Más de 288 000 iraquíes, incluidos combatientes y civiles, han muerto a causa de la violencia relacionada con la guerra desde la invasión.

Te puede interesar: Colin L. Powell: La vez que fue acusado de mentir en la ONU para invadir Irak

La guerra le costó a los EU más de $ 2 billones.

E Irak todavía se enfrenta a una violencia política generalizada entre grupos político-religiosos rivales y un gobierno inestable.

La mayoría de estos problemas se derivan directa o indirectamente de la guerra. La invasión estadounidense de Irak en 2003 y la guerra que siguió son eventos definitorios en las historias de ambos países y de la región. Sin embargo, para muchos jóvenes en los Estados Unidos, es cada vez más difícil establecer una conexión entre la guerra y su impacto actual. Para ellos, la guerra es un artefacto del pasado.

“Soy un historiadora de Medio Oriente y una académica de estudios islámicos que imparte dos cursos de pregrado que cubren la invasión de 2003 y la Guerra de Irak. Mis cursos atraen a estudiantes que esperan trabajar en política, derecho, gobierno y grupos sin fines de lucro, y cuyos antecedentes personales incluyen una variedad de tradiciones religiosas, historias de inmigración e identidades raciales”, dice Andrea Stanton, profesora Asociada de Estudios Islámicos y Facultad Afiliada en el Centro de Estudios de Medio Oriente en la Universidad de Denver.

“Las historias de la invasión y la guerra posterior resuenan en ellos de la misma manera que las historias de otros eventos pasados: están ansiosos por aprender de ellos, pero no los ven directamente conectados con sus vidas”, indica.

El expresidente George W. Bush declaró formalmente la guerra a Irak en un discurso televisado el 19 de marzo de 2003. AP

Un cambio generacional

"Desde que comencé a dictar cursos relacionados con la Guerra de Irak en 2010, mis alumnos han pasado de la generación Millenial a la Generación Z. Estos últimos nacieron entre mediados de la década de 1990 y principios de la de 2010. También ha habido un cambio en la forma en que estos estudiantes entienden los principales eventos de principios del siglo XXI, incluida la invasión estadounidense de Irak.

Enseño este evento mostrando cosas como el anuncio televisado de la invasión del ex presidente George W. Bush el 19 de marzo de 2003", comenta la experta.

“También lo enseño a través del flujo de mi experiencia vivida. Eso incluye recordar las protestas contra la guerra del 15 de febrero de 2003 que tuvieron lugar en más de 600 ciudades alrededor del mundo como un esfuerzo para prevenir lo que parecía ser una guerra inevitable. Y les muestro a los estudiantes aspectos de la cultura material, como la baraja de naipes “Iraqi most seeked”, distribuida al personal militar estadounidense desplegado en Irak, quienes usaron las tarjetas para juegos y para ayudarlos a identificar figuras clave en el gobierno de Irak”.

“Los estudiantes millennials a los que enseñé alrededor de 2010 recordaron la invasión estadounidense de Irak desde sus primeros años de adolescencia, un momento confuso pero fundamental en sus líneas de tiempo personales”.

“Pero para los estudiantes de la Generación Z a los que enseño hoy, la invasión se asienta firmemente en el pasado, como parte de la historia”.

Por qué esto importa

“Desde mediados de la década de 2010, no he podido esperar que los estudiantes se matriculen en mi curso con un conocimiento previo personal sobre la invasión y la guerra que siguió. En 2013, mis alumnos me decían que su infancia había sido definida por un Estados Unidos en guerra, incluso si esas guerras ocurrieron lejos de suelo estadounidense”.

“Los estudiantes millennials consideraron que la trifecta del 11 de septiembre, la guerra en Afganistán y la guerra en Irak fueron eventos definitorios en sus vidas. Estados Unidos y sus aliados lanzaron ataques aéreos contra objetivos de al-Qaeda y los talibanes en Afganistán el 7 de octubre de 2001, menos de un mes después de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Esto siguió a que los talibanes se negaran a entregar a Osama bin Laden, el arquitecto del 11 de septiembre”.

"Para 2021, mis alumnos consideraron las acciones de Bush con el mismo nivel de curiosidad abstracta que habían llevado al examen anterior de la clase de la Doctrina Eisenhower de 1957, que decía que un país podía solicitar ayuda de las fuerzas militares de EU si estaba siendo amenazado por otro país, y se utilizó para justificar la participación militar estadounidense en el Líbano en 1958.

En un nivel educativo, esto significa que ahora proporciono mucha más información de fondo sobre la primera Guerra del Golfo, las elecciones presidenciales de 2000, la presidencia de Bush, las respuestas inmediatas de EU al 11 de septiembre y la invasión de Afganistán de lo que tenía que hacer antes. Todos estos eventos ayudan a los estudiantes a comprender mejor por qué EU invadió Irak y por qué los estadounidenses estaban tan convencidos de la acción militar, ya sea que estuvieran a favor o en contra de la invasión".

La invasión de Irak perdió popularidad entre los estadounidenses en dos años. En marzo de 2003, el 71% de los estadounidenses dijo que Estados Unidos tomó la decisión correcta de usar la fuerza militar en Irak.

Ese porcentaje cayó al 47% en 2005, tras la revelación de que no había armas de destrucción masiva. Sin embargo, esos partidarios continuaron respaldando firmemente la invasión en encuestas posteriores.

En 2018, poco más de la mitad de los estadounidenses creía que EU no logró sus objetivos, independientemente de cómo se hayan definido esos objetivos en Irak.

La invasión de Irak perdió popularidad entre los estadounidenses en dos años. AP

Un nuevo conjunto de prioridades

Los estadounidenses mayores de 65 años o más son más propensos que los jóvenes a priorizar los asuntos de política exterior, incluido el mantenimiento de una ventaja militar estadounidense.

Los estadounidenses más jóvenes, de 18 a 39 años, dicen que los principales problemas que requieren urgencia son brindar apoyo a los refugiados y limitar los compromisos militares de EU en el extranjero, según una encuesta de investigación de Pew de 2021.

Los miembros de la Generación Z también son menos propensos que los estadounidenses mayores a pensar que EU debería actuar por sí solo para defender o proteger la democracia en todo el mundo, según una encuesta de 2019 realizada por el grupo de expertos Center for American Progress.

También están de acuerdo con la declaración de que las “guerras en el Medio Oriente y Afganistán de Estados Unidos fueron una pérdida de tiempo, vidas y dinero de los contribuyentes y no hicieron nada para hacernos más seguros en casa”. Prefieren que EU use medios económicos y diplomáticos, en lugar de una intervención militar, para promover los intereses estadounidenses en todo el mundo.

“A medida que los estudiantes universitarios actuales se abren camino hacia carreras en el gobierno y en el sector privado, su tendencia a interpretar los eventos de principios de la década de 2000 como lecciones históricas en lugar de como parte de su propio presente a largo plazo puede influir en su toma de decisiones profesionales, ya sea que trabajar en el Departamento de Estado o para una cadena hotelera internacional. Ayudarlos a reconocer cómo eventos como la invasión estadounidense de Irak en 2003 han influido en sus puntos de vista sobre la política exterior estadounidense en la actualidad puede ayudarlos a conectar los puntos del pasado reciente con el presente y con su futuro”, detalló Stanton.

Artículo original publicado en The Conversation, escrito por Andrea Stanton, profesora Asociada de Estudios Islámicos y Facultad Afiliada en el Centro de Estudios de Medio Oriente en la Universidad de Denver.