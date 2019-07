Hallan cuerpo de joven desaparecido en 2009 en tienda donde trabajaba

COUNCIL BLUFFS, Iowa.- Un cuerpo encontrado el pasado enero detrás de un congelador resultó ser de un joven que fue reportado como desparecido hace diez años, indicaron estudios forenses realizados en Council Bluffs, en el estado de Iowa.

El hombre fue identificado como Larry Ely Murillo-Moncada, de 25 años, quien el día después de Acción de Gracias del 2009 fue reportado como desaparecido.

Aparentemente, el joven cayó en un hueco detrás de un congelador en el supermercado No Frills, donde laboraba, y el ruido de los refrigeradores podría haber distorsionado sus gritos de ayuda, según el investigador Brandon Danielson.

Los forenses tardaron en identificar el cuerpo debido a su estado de descomposición, pero aseguran que su muerte fue accidental. La ropa azul encontrada en su cuerpo coincidía con la descripción proporcionada por sus padres, según la policía.

"No escuchas sobre este tipo de casos, como los de personas que encuentran en paredes, especialmente en esta área", dijo Danielson, a quien se le asignaron los casos de personas desaparecidas en 2009.

"Nos faltan personas todo el tiempo, pero esto es único".

El día que desapareció, Murillo-Moncada huyó descalzo de la casa de sus padres mientras sufría alucinaciones, dicen sus familiares. Dejó atrás sus llaves y su auto.

El congelador en el que cayó detrás tenía aproximadamente 365 cm de altura. Fue encontrado por cuadrillas que estaban desmantelando estantes en la tienda.

Los ex trabajadores de No Frills, que ha estado cerrado por varios años, dijeron que no era inusual que los empleados escalasen la parte superior de los congeladores para dejar productos.

Danielson comentó que la madre del joven había sospechado durante mucho tiempo que podría haber estado en la tienda cuando desapareció.

Con información de BBC News