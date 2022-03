Guerra Rusia-Ucrania: ¿Por qué Noam Chomsky dice que EU tuvo mucho qué ver en que ocurriera el conflicto?

WASHINGTON.-El intelectual estadunidense Noam Chomsky detalló que su país tuvo un papel crucial en la actual guerra entre Rusia y Ucrania.

Chomsky dijo que el gobierno ruso ya había advertido que no iba a permitir que las tropas de EU y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se desplegaran cerca de Rusia.

Sin embargo, dice que a EU no le importó y eso desencadenó una guerra.

“El canciller ruso, Serguei Lavrov lo dijo muy claramente en su conferencia de prensa en la Organización de Naciones Unidas al indicar que para Rusia eran inadmisibles ‘una mayor expansión de la OTAN en el este y el despliegue de armas de ataque que amenazan el territorio de Rusia’", comentó el Chomsky en el medio Truth Out.

Agregó:

"Todo eso fue reiterado por (el presidente) Putin. Existe una forma simple de lidiar con dicho despliegue de armas: no desplegarlas. No existe justificación para hacerlo. Estados Unidos dice que son armas defensivas, pero Rusia no lo ve así y con justa razón”.

El intelectual afirmó que han sido los estadunidenses, no la OTAN como tal, quienes han admitido a países de Europa del Este como sus nuevos miembros.

Afirma que, inclusive, Francia y Alemania, países claves en la OTAN, vetaron el ingreso de Ucrania a la organización precisamente para evitar un conflicto como el que finalmente estalló.

El presidente George W. Bush, trajo a los estados bálticos y otros a la OTAN, violando muchos acuerdos, señaló el también escritor.

"En 2008, invitó a Ucrania a unirse a la OTAN, picando el ojo del oso (Rusia). Ucrania es el corazón geoestratégico de Rusia, aparte de las relaciones históricas íntimas y una gran población orientada a Rusia. Alemania y Francia vetaron la imprudente invitación de Bush, pero aún está sobre la mesa. Ningún líder ruso aceptaría eso", afirmó.

EU le "echó leña al fuego"

El profesor dice que cuando EU decía que Rusia se preparaba para invadir Ucrania, el mismo país decía que "todo estaba bajo control" tratando de controlar la situación.

"Ucrania trataba de distender la situación mientras que en su retórica Estados Unidos insistía en echar leña al fuego al no dar respuesta a las peticiones de Rusia y recalcar que una invasión al vecino país era inevitable", dijo.

Estados Unidos rechazó las peticiones de Rusia

Antony Blinken, secretario de Estado, reveló que EU rechazó las peticiones de seguridad rusas.

Entre estas solicitudes se incluía la retirada de tropas de la OTAN de todos los países fronterizos con Rusia y la promesa de que la Alianza no se expandirá más hacia el Este.

Ante ello, Blinken recalcó que “las decisiones las toma la OTAN y sus puertas siguen abiertas” para incluir más países.

¿Quién es Noam Chomsky?

Chomsky, cuyas contribuciones intelectuales han sido comparadas con las de Galileo, Newton y Descartes, ha tenido una tremenda influencia en una variedad de áreas de investigación académica y científica, que incluyen lingüística, lógica y matemáticas, informática, psicología, estudios de medios, filosofía, política. y asuntos internacionales.

Es autor de unos 150 libros y ha recibido decenas de premios muy prestigiosos, incluidos el Premio de la Paz de Sydney y el Premio Kyoto (el equivalente japonés al Premio Nobel), así como docenas de doctorados honorarios de las universidades más renombradas del mundo.

Chomsky es Profesor Emérito del Instituto de Tecnología de Massachusetts y actualmente Profesor Laureado de la Universidad de Arizona.