¿Quería Ucrania desarrollar una bomba nuclear?: Joven habla en entrevista con León Krauze

LOS ÁNGELES.-Un colombiano residente de Kiev, Ucrania, dijo que dicho país europeo quería desarrollar una bomba nuclear.

Luis Muñoz le dijo al presentador de Univision León Krauze que Vladimir Putin llegó a este punto porque no quería permitir que neonazis fabricaran una bomba de destrucción masiva.

"Ucrania es solo una pieza en el tablero, el agresor el la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), y más atrás los anglosajones", comentó el joven.

A esto Krauze le dijo que la OTAN no tiene fuerzas en Ucrania, ya que no era miembro de dicho tratado.

Sin embargo, Muñoz refutó y dijo que Ucrania estaba llena de soldados de la OTAN, a lo que León Krauze comentó que era falso lo que decía.

"Bueno, siga creyendo lo que usted cree, pero se da cuenta del resultado. Putin llegó a este punto en que dijo no le podemos permitir a la OTAN que siga llenando de gente, llenando de armas a unos neonazis que pretenden hacer una bomba nuclear, porque lo dijo el presidente Volodímir Zelenski hace unos días, que él se salía del memorándum de Budapest que implica la no proliferación de armas nucleares", señaló.

¿Quería Ucrania fabricar una bomba nuclear?

En el año de 1994, Ucrania renunció a las armas nucleares al firmar el Memorándum de Budapest.

Esto lo hizo a cambio de garantías de seguridad.

Sin embargo, recientemente el presidente de dicho país Volodímir Zelenski quería iniciar una cumbre con los países firmantes, EU, el Reino Unido y Rusia, o de lo contrario advirtió que desconocerá el documento.

Pero, ¿qué hay detrás de este "ultimátum"?

Zelenski precisó que "en caso de que [la cumbre] no se celebre o no proporcione a Ucrania garantías de seguridad, será reconocida por Kiev como inválida junto con los puntos firmados en 1994".

Durante su intervención el 19 de febrero en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Zelenski, subrayó la necesidad de convocar una reunión de los países firmantes del Memorándum de Budapest de 1994 para debatir la tensión geopolítica creciente.

En caso de no tener lugar esta cumbre o si en el transcurso de la misma Kiev no recibiera "garantías de seguridad", el país "tendrá todo el derecho" a reconsiderar su estatus no nuclear y cambiarlo.

¿Cómo podría Ucrania crear una bomba nuclear?

Algunos expertos han revelado los pasos que puede usar Ucrania para la construcción rápida de una bomba nuclear.

Conocedores del tema le dijeron al portal Segodnya.ua, citado por el medio Sputnik, que Kiev tiene varias formas de fabricar el relleno para un arma de destrucción masiva.

En particular, producir plutonio a partir del combustible de la central nuclear de Chernóbil.

Estas declaraciones las dieron antes de que Rusia tomara Chernóbil este jueves.

Otra de las maneras comentadas por los analistas, era extraer uranio natural en la fábrica minera cerca de la ciudad ucraniana de Dnipró, y enriquecerlo aún más.

Además, los especialistas de la planta de Yuzhmash, conocida por la fabricación de los vehículos-portadores de misiles Zenit, Tsiklon y Antares-, podrían diseñar un medio para transportar dicha bomba, aseguraron.

Según el experto militar Dmitri Sneguirev, se requieren entre cinco y siete años para desarrollar bombas nucleares, con una financiación anual de 200 a 300 millones de dólares, por eso cree que la forma más fácil de que Kiev consiga un arsenal letal es comprar un pequeño reactor para producir plutonio apto para armas que podría utilizarse para almacenar 100 armas nucleares de capacidad media de 15 kilogramos en poco tiempo.

Sin embargo, los analistas dicen que fabricar una arma nuclear no sería permitido por Estado Unidos, y se vería sancionada por varios países de occidente.

Recientemente el canciller ucraniano Dmitri Kuleba declaró que su país se había visto privado de armas de destrucción masiva por la presión de EU y Rusia, por lo que Washington está "en parte" en deuda con Kiev.

Venezuela dice que la OTAN y EU son responsables de la crisis

Venezuela responsabilizó el jueves a la OTAN y a Estados Unidos de la crisis en Ucrania al asegurar que se burlaron y quebrantaron los acuerdos de Minsk.

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que el ataque es un esfuerzo por "desnazificar" a Ucrania, en un paso dado luego que el lunes firmara un decreto por el que se reconocen como independientes las regiones de Donets y Luhansk -conocidas colectivamente como el Dombás-, en el este ucraniano.

"La República Bolivariana de Venezuela manifiesta su preocupación por el agravamiento de la crisis en Ucrania, y lamenta la burla y el quebrantamiento de los Acuerdos de Minsk por parte de la OTAN promovido por los Estados Unidos de América", dijo la cancillería venezolana en un comunicado.

Agregó que el "descarrilamiento de estos acuerdos (de Minsk) ha vulnerado el Derecho Internacional y ha generado fuertes amenazas contra la Federación de Rusia, su integridad territorial y soberanía, así como impedido el buen relacionamiento entre países vecinos".

¿Qué decía el Protocolo de Minsk?

El denominado Protocolo de Minsk, acordado por Rusia y Ucrania el 2014, tenía como objetivo poner fin al conflicto entre separatistas prorrusos y combatientes ucranianos que estalló aquel año en el este de Ucrania.

El gobierno de Venezuela hizo un llamado a retomar el camino del entendimiento diplomático mediante el diálogo efectivo entre las partes involucradas en el conflicto.