Gracy Espinoza: Arrestan a hijo de policía a un año del asesinato de su novia embarazada

LAREDO, Texas.- Autoridades de Laredo informaron del arresto de Joel Chávez, joven de 19 años, señalado por el feminicidio de Gracy Espinoza, su novia embarazada, a un año de la muerte de la joven .

Pruebas de ADN vincularon a Joel David Chávez con el crimen y ha sido imputado bajo el cargo de doble asesinato por apuñalar y estrangular a Graciela Espinoza causando también la muerte del bebé que esperaban.

Este caso ha estado inmerso en la polémica sobre todo por que en redes sociales han criticado el actuar de la policía al considerar no realizaban seguimiento e investigación adecuado debido a que el presunto feminicida es hijo de un policía.

Por medio de un comunicado, el Departamento de Policía de Laredo detalla que siguen avanzando las investigaciones del feminicidio de Graciela Alexandra Espinoza, quien tenía dos meses de embarazo y cuyo cuerpo fue encontrado cerca de un campo de beisbol, ubicado a media cuadra del apartamento en el que la pareja vivía, la mañana del 10 de septiembre de 2020. Asimismo dicen tener comunicación constante con la familia de la joven.

Destacaron que tras la autopsia de Gracy los resultados forenses "pueden tardar varios meses por el estudio de evidencias en laboratorios", y afirman que al caso le han dado "prioridad máxima", rechazando que "ingoran la investigación", como en redes se le ha recriminado.

En rueda de prensa fiscal del distrito señaló: "Este caso está respaldado por lo siguiente: evidencia física, evidencia fotográfica, evidencia de video, evidencia de testigos oculares, evidencia médica, evidencia de teléfono celular, evidencia de entrevista, evidencia de sangre de ADN, evidencia circunstancial y evidencia histórica".

En este momento, Joel Chávez se enfrenta a cadena perpetua, no a la pena de muerte.

Aunque las autoridades se mantienen en indagatorias y revisión de evidencias agradecen cualquier información adicional que se pueda proporcionar, recordando que se puede hacer de manera anónima al llamar al (956) -795-2800, Crime Stoppers al 727-TIPS o bien comunicarse mediante la aplicación LPD y las diferentes redes sociales del Departamento policial.

Con el arresto de Joel Chávez, Mayra Rivera, madre de Gracy Espinoza, se dijo feliz y aliviada pues cree que está "un paso más cerca de la justicia para su hija". Rivera expresó su agradecimiento con las autoridades, pero espera que el acusado "no sea puesto en libertad", contó a Kgns News.

La mamá de Gracy también compartió al medio que en varias ocasiones veía a Joel como "un buen chico", pero relata que su hija solía decirle "no lo conoces".

Ella no me dijo todo. Veía que él le llevaba flores, pero no lo terminé de conocer".