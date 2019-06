Graban un calamar gigante en Golfo de México

WASHINGTON, EU.-Unas impresionantes imágenes de un calamar gigante captado en el fondo del Golfo de México ha dejado atónitos a los científicos.

Según investigadores, el animal marino tendría una longitud de más de tres metros.

El video fue grabado a una profundidad de de 759 metros.

La gente comenzó a aglomerarse, gritando, pero tratando de no emocionarse, porque teníamos que estar seguros de que realmente era lo que pensábamos que era", afirmó a The New York Times la oceanógrafa Edith Widder, quien participó en el proyecto.