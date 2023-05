Gobernador de Florida afirma que México debe rendir cuentas por cárteles de narcotráfico

CIUDAD DE MÉXICO.- La tensión entre México y Estados Unidos respecto al tráfico de drogas sigue en alza después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, declarara este sábado que el Gobierno mexicano debe rendir cuentas por, supuestamente, permitir que los cárteles sigan exportando drogas a EU.

Asimismo, DeSantis condenó la ineficacia de las autoridades de México al no poder detener el flujo migratorio entre ambos países y afirmó que "cerraría la frontera sur para restablecer el orden", sólo unos días después del levantamiento del Título 42.

También presumió las formas en que su "estado fronterizo" ha enfrentado la crisis migratoria. "Desde agosto, hemos repatriado a más de 12 mil extranjeros ilegales a Haití y algunos de estos países. ¿Y adivina qué sucede? Dejan de venir. No tenemos tantos barcos viniendo", dijo DeSantis.

No me digas que los extranjeros pueden simplemente decidir cruzar la frontera cuando lo deseen. Nosotros decidimos quién viene a este país como estadounidenses. Tenemos todo el derecho de asegurar esa frontera y que no se desarrolle este desastre", declaró el gobernador.