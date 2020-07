George Floyd: Imágenes de cámara de oficiales del arresto mostrarían más historias

MINNEAPOLIS, Estados Unidos.- El video de las cámaras del cuerpo de dos oficiales acusados de la muerte de George Floyd se pondrá a disposición del público para su cita el miércoles, pero un juez hasta el momento se ha negado a permitir que las organizaciones de noticias publiquen las imágenes para una distribución más amplia.

Las imágenes de las cámaras corporales de Thomas Lane y J. Kueng fueron archivadas en la corte la semana pasada por el abogado de Lane, pero solo las transcripciones escritas se hicieron públicas. Una coalición de organizaciones de noticias y abogados de Lane y Kueng han dicho que hacer públicos los videos proporcionaría una imagen más completa de lo que sucedió cuando Floyd fue detenido.

La visualización tuvo lugar el mismo día que el abogado de la familia de Floyd, Ben Crump, anunciaba una demanda contra la ciudad y los agentes de policía involucrados en su muerte.

Miembros de los medios y el público están viendo el video el miércoles con cita previa en el tribunal. La coalición de medios, que incluye The Associated Press, ha dicho que este acuerdo es el equivalente a mantener los videos sellados, y la coalición está pidiendo al juez Peter Cahill que permita a los medios copiar los videos y publicarlos. Cahill no ha dicho por qué no permite que el video se difunda más ampliamente.

La abogada de medios, Leita Walker, dijo en una presentación judicial que las imágenes deberían estar ampliamente disponibles para "todos los miembros del público preocupados por la administración de justicia en uno de los casos más importantes y más vistos de este Estado, tal vez este país, ha visto alguna vez ".

También dijo que permitir que los periodistas copien el metraje, lo vean varias veces, lo transcriban y lo comparen con las transcripciones y las marcas de tiempo del video de los espectadores, ayudará a los reporteros a armar una historia más completa.

"Como lo mostraron los días de disturbios en las Ciudades Gemelas, es de vital importancia que el público tenga plena confianza en el proceso y el resultado de este enjuiciamiento penal", dijo.

Floyd, un hombre negro que fue esposado, murió el 25 de mayo después de que Derek Chauvin, un oficial de policía blanco, presionó su rodilla contra el cuello de Floyd durante casi ocho minutos cuando Floyd dijo que no podía respirar. Chauvin está acusado de asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio involuntario. Tou Thao, Lane y Kueng están acusados de ayudar e incitar a homicidios y homicidios en segundo grado. Los cuatro oficiales fueron despedidos.

Los videos y las transcripciones de la cámara del cuerpo fueron archivados en la corte la semana pasada por el abogado de Lane, Earl Gray, como parte de una moción para desestimar el caso de Lane. Gray dijo en ese momento que quería que los videos se hicieran públicos, y le dijo al Star Tribune que mostrarían la "imagen completa". Gray dijo que el video del espectador muestra solo la última parte de lo que sucedió y "no es justo".

El movimiento de Gray resaltó partes del video de la cámara corporal que muestran a Floyd "resistiéndose activamente y actuando erráticamente" con los oficiales. También tomó nota de la "solicitud" de Floyd de ser puesta en práctica. Gray también argumentó que Lane no tenía una visión clara de lo que Chauvin estaba haciendo.

El abogado de Kueng, Tom Plunkett, dijo en una presentación judicial que también quiere que los videos se hagan públicos. Dijo que la divulgación de información por partes ha sido catastrófica, lo que ha llevado a informes incompletos por parte de los medios de comunicación y la representación injusta de pruebas a favor de la acusación.

El video podría proporcionar una imagen más vívida de lo que sucedió la noche en que Floyd fue arrestado bajo sospecha de aprobar un billete falso de $ 20. Las transcripciones muestran que Floyd parece cooperativo a veces pero se agita cuando ruega que no lo suban a un patrullero, y dice repetidamente que es claustrofóbico. Las transcripciones también detallaron a Floyd dando vueltas en la parte trasera del patrullero hasta el punto en que se lesionó.

Es probable que las imágenes también muestren lo que hicieron Lane, Kueng y Floyd durante la lucha, en lugar de lo que simplemente se dijo. También podría detectar señales no verbales que no se capturan en las transcripciones, como respiración dificultosa, tono de voz o reacciones físicas.

El video también podría mostrar lo que Chauvin estaba diciendo y haciendo, y cuánto vieron Lane y Kueng. También podría disipar algunas discrepancias en las dos transcripciones que Walker, el abogado de medios, dijo que plantean preguntas sobre su precisión.