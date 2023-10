Gaza se queda sin agua por falta de energía mientras siguen evacuaciones y bombardeos

RAFAH, GAZA.- La mayor riqueza que alguien puede tener hoy en Gaza es un botellín de agua, un recurso extremamente escaso para los dos millones de habitantes de la Franja, sumidos en una crisis humanitaria sin precedentes en el enclave.

El drama de la sed se cierne sobre una población de 2.3 millones de gazatíes, en la que se han registrado ya 2 mil 670 muertos y 9 mil 200 heridos por los bombardeos israelíes desencadenados por el ataque, el sábado de la semana pasada, de la milicia islamista Hamás, que dejó más de mil 400 muertos en Israel.

En las últimas 24 horas se han registrado 357 muertos y un millar de heridos, según el Ministerio de Sanidad gazatí.

La falta de agua en Gaza no se debe tanto al cierre de las tuberías ordenado por Israel el lunes, revocado ahora parcialmente, como a la escasez de combustible para las desalinizadoras de Gaza que abastecen a la población repartiendo agua en camiones. El agua del grifo en la Franja, extraída del subsuelo, es prácticamente imposible de beber por su alta salinidad.

Ya no nos queda casi agua potable, no tengo leche en los pechos y sólo me queda una lata de leche para mi hija. Pero no me iré, no tengo otro lugar que mi casa y me tendrán que sacar de aquí muerta”. Nancy Hamdan Madre de 24 años con una hija de ocho meses.