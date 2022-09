Gasoductos Nord Stream 1 y 2 podrían quedar inutilizables permanentemente

ALEMANIA.- Tras las explosiones que dañaron ambas vías de gas que comunican Rusia y Alemania, los expertos anuncian que el daño podría resultar sencillamente irreparable. Si no se actúa con inmediatez, el agua corromperá las tuberías dejándolas inutilizables permanentemente.

No obstante, no parece haber ningua parte interesada en la reparación de los gasoductos. Esto se debe en gran parte a que no se ha esclarecido quién es el responsable del daño de la infraestructura, ya que la deducción actual es que se trataría de un sabotaje a las tuberías.

Alemania, por su parte, había renunciado a la importación de gas ruso tras los eventos en Ucrania. Como el gasoducto Nord Stream 2 no se había echado a andar aún, simplemente jamás entró en operación de forma significativa. El Nord Stream 1, por su parte, había sido cerrado por Rusia "por razones de mantenimiento", coincidiendo poco después con las sanciones impuestas al país por la invasión a Ucrania.

Medio ambiente y reunión de seguridad de la ONU

La liberación de gas podría tener consecuencias más graves de lo previsto para el medio ambiente. Se está librando una gran cantidad de gas metano, veinticinco veces más contaminante que el dióxido de carbono.

Hablamos de unos 500 millones de metros cúbicos de gas serán liberados a la atmósfera. Es equivalente a una tercera parte de las emisiones anuales de CO2 de Dinamarca. Otros científicos estiman que podría alcanzar los 778 millones de metros cúbicos de gas.



