“Fue desgarrador para nosotros”: Padres hallaron a su hija con sobredosis de heroína

MAINE, EU.-Una dolida madre abrió su corazón sobre la pérdida de su hija, quien murió de una sobredosis de opioides a los 28 años después de casi una década de adicción a la heroína.

Lexi Lamoureux creció a las afueras de Portland, Maine, con una familia amorosa, amigos, novios y un título universitario, pero a los 19 años, probó la heroína por primera vez, y cambió el resto de su corta vida.

Ahora su madre Susan, de 51 años, habla sobre la vida de su hija y la lucha contra las drogas, diciéndole al diario The Sun que si le puede pasar a su pequeña niña, le puede pasar a cualquiera.

La muchacha sufrió una sobredosis fatal en su habitación de infancia en Maine mientras enviaba mensajes de texto a su novio.

Dos años después, su madre desconsolada escribió un ensayo conmovedor sobre su hija, Alexa "Lexi" Lamoureux, diciendo que "no era una" adicta "y creció en un hogar amoroso con un gran sistema de apoyo”.

"No somos adictos", escribió Susan Lamoureux.

“Somos padres amorosos que siempre han dado lo mejor a nuestros hijos. Lexi no era una "drogadicta", como dirían algunos. Trabajó desde los 16 años y se mantuvo trabajando hasta su muerte. Ella era alguien. Ella era nuestra amada hija. Su padre y yo siempre nos preguntaremos si habría algo que podríamos haber hecho de manera diferente. Se necesita probar una vez para volverse adicto a la heroína”.

Después de la escuela secundaria, estudió derecho en la Universidad de Lowell en Massachusetts y siguió el camino correcto, hasta que un amigo tomó un poco de heroína y Lexi se la inyectó en la universidad a la edad de 19 años.

Susan dijo que su hija nunca fue la misma después de eso.

“Fue desgarrador para nosotros que la amamos mientras la veíamos sufrir. Hicimos todo lo que pudimos. Estábamos desesperados por ayudarla de alguna manera. Le otorgamos amor incondicional, orientación y aliento”, dijo.

"Una y otra vez fue a rehabilitación, ganó fuerza, comenzó su vida nuevamente y estaba decidida a mantenerse libre de heroína".

Mientras estaba limpia, trabajaba, asistía a clases, buscaba terapias alternativas y una vida holística. Pero, como innumerables adictos a los opioides, ella seguía volviendo a las drogas.

En la mañana del 16 de septiembre de 2017, Lexi estaba en la casa de sus padres, enviando mensajes de texto a su novio desde el piso de la habitación de su infancia.

A las 10:30 de la mañana, su padre Chris, de 51 años, la encontró inconsciente en el suelo. Ella había estado inyectándose heroína.

"Cuando entré, parecía que estaba durmiendo e inmediatamente me agaché para sentir su pulso, pero no había ninguno, su corazón no latía", recordó su madre”.

Susan, Chris y el hermano de Lexi, entonces de 16 años, miraban aterrorizados, esperando que llegaran los paramédicos. Lexi también tenía un hermano mayor, Jeremy, que tenía 25 años en ese momento y los alcanzó en el hospital.

Los médicos dijeron que el cerebro de Lexi había estado sin oxígeno durante aproximadamente 45 minutos. Una exploración reveló que la única parte del cerebro de Lexi que aún funcionaba controlaba los latidos del corazón. Las máquinas la mantenían viva, pero si sobrevivía, nunca sería la misma.

“Explicó que le había hecho más de 700 escaneos y que nunca habían visto uno peor que el de Lexi. No había esperanza para nuestra Lexi. Estábamos todos devastados“, dijo Susan.

La familia decidió desconectarla y donar sus órganos, y mientras esperaban a posibles receptores, rodearon a Lexi con amor en sus últimos días.

Lamoureux dijo que ha dedicado su vida a honrar la memoria de su hija y trabajar para reducir el estigma de la adicción a la heroína. La familia comenzó la fundación “Learn from Lexi" y planea continuar creando conciencia.

“Estoy aquí para explicar esto: Si mi hija, que tenía el mundo a sus pies y el amor y el apoyo de su familia, podría volverse adicta al primer consumo de heroína y, posteriormente, morir de una sobredosis, entonces puede sucederle a su hijo o amado con la misma rapidez y facilidad ", escribió.

Recientemente, otra madre se volvió viral por compartir fotos escalofriantes de antes y después de su hijo, quien dice que es adicto a la heroína y la metanfetamina en un esfuerzo por crear conciencia. Jennifer Salfen-Tracy, de Missouri, agregó que su hijo Cody actualmente no tiene hogar en Las Vegas.

Durante 2017, casi 494 mil personas en los EU informaron haber consumido heroína, lo que ha visto un aumento en los últimos años entre hombres y mujeres en la mayoría de los grupos de edad y en todos los niveles de ingresos.

En ese mismo año, más de 15 mil personas murieron por sobredosis de drogas que involucran heroína, una tasa de casi 5 muertes por cada 100 mil estadounidenses, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).



Con información de Fox News y Daily Mail