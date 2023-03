Famosa azafata trans de 25 años se quita la vida: "Lo siento, no pude ser más fuerte"

COLORADO.- La azafata transgénero Kayleigh Scott, que ganó fama después de aparecer en un comercial de United Airlines, fue encontrada muerta el lunes en su casa de Colorado. Ella tenía 25 años.

Scott, quien compartió su historia de transición para un video del Día de la Visibilidad Trans 2020 producido por United, declaró en una publicación de Instagram a las 2:30 horas en la madrugada que planeaba terminar con su vida. Actualmente, el perfil ha sido dado de baja.

Mientras respiro por última vez y salgo de esta tierra viva, me gustaría disculparme con todos los que decepcioné. Lamento mucho no haber podido estar mejor”, se lee en la emotiva publicación de Instagram . “A los que amo, lamento no haber podido ser más fuerte. A los que me lo dieron todo, lamento que mi esfuerzo no haya sido correspondido”.

Scott apareció en los titulares en 2020 cuando United la presentó como parte de su campaña de diversidad. (Facebook/Andrea Sylvestro)

Cuando el New York Post se puso en contacto con ellos para hacer comentarios, los representantes de United dijeron: “Estamos increíblemente tristes por la trágica pérdida de Kayleigh Scott y expresamos nuestras más profundas condolencias a su familia, amigos y compañeros de trabajo”.

Según los comentarios en su publicación final, los amigos de Scott llamaron a las autoridades de Denver y les pidieron que hicieran un control de bienestar de la azafata.

Dejó un mensaje de despedida

Por favor, comprendan que mi partida no es un reflejo de ustedes, sino del resultado de mi propia incapacidad para mejorar. A Ashley, Cynthia, Regine y Sophia. Lo siento mucho. Por favor, recuérdenme por los buenos recuerdos que hemos compartido, y nunca por mi perdición. Los veré a todos de nuevo en el otro lado”.

Un portavoz del Departamento de Policía de Denver dijo que se está llevando a cabo una investigación y que la determinación final de la causa de la muerte será realizada por la Oficina del Médico Forense de Denver, informó el medio Los Angeles Blade.

Sin embargo, la hermana de Scott, Ashley Scott, comentó más tarde para confirmar la muerte de su hermana.

“A todos los que han comentado y a los que miran esta publicación, Kay ha fallecido”, dijo Ashley. “Gracias por su preocupación y efusión de amor por ella. La vamos a extrañar mucho”.

Scott se hizo famosa al ser parte de su campaña de diversidad

Scott apareció en los titulares en 2020 cuando United la presentó como parte de su campaña de diversidad.

“Había tanto dolor detrás de los ojos de ese dulce niño... Esta es una historia que sé que es muy importante para mí y la sigo compartiendo”, dijo Scott en el video que documenta su lucha por encajar en la comunidad cis. “No para mí, sino para aquellos que todavía están luchando contra las normas sociales, los límites impuestos sobre ellos, luchando contra ellos mismos. Gay, lesbiana, bi, trans, pan, lo que sea con quien te identifiques, sal para ser contado”.

Scott dijo que le dio crédito a United por ayudarla en su transición.

Mi vida cambió para mejor cuando llegué a United como auxiliar de vuelo. Con el apoyo de la empresa, nuestro grupo de recursos empresariales para empleados LGBTQ+ y todos mis amados compañeros de trabajo”, dijo Scott en ese momento. “Pude liberarme de las cadenas y hasta el día de hoy vivo con confianza. Es mi verdadero yo”.

Había estado luchando contra la depresión

Los detalles que rodean el final de su vida siguen sin estar claros, pero varios de sus amigos revelaron que luchó contra la depresión.

“2022 ha sido un año lleno de molestias y dificultades”, escribió Scott en una publicación de Facebook de Nochevieja. “Vi demasiadas muertes y pérdidas en mi vida, me di cuenta de que trabajo en un trabajo sin sentido para una empresa que no me valora como empleado”.

“Me destrozaron el corazón, perdí mi agradable y pequeño hogar y tuve que reducir significativamente el tamaño y comenzar de nuevo”, continuó la publicación. “Realmente estoy luchando por encontrar la felicidad y la esperanza. Estoy rogando que 2023 sea mejor para mí. Por favor."

La madre de Scott también publicó sobre el fallecimiento de su hija.

“Ahora tengo palabras, mi mente está completamente llena de pensamientos sobre ti y tú, como un río inundado, corres por mi corazón”, escribió Andrea Sylvestro. “Kayleigh Scott... Estoy tan increíblemente orgullosa de tenerte como mi hija, orgullosa y asombrada por todo lo que has hecho en tu vida, tu sonrisa era absolutamente hermosa, tu risa era increíblemente contagiosa, tu corazón era más grande de lo que cualquiera de nosotros pudiera haber entendido.”

Una ausencia muy marcada

Según el Instagram de Scott, ella era una ávida esquiadora y escaladora de montañas.

Su muerte ha conmocionado a la comunidad LGBTQ+.

Una vida tan prometedora, es devastador para un LGBTIQ como yo de poco más de sesenta años enterarse de las tragedias de una muerte tan prematura”, comentó una persona en Twitter. “Mi corazón está hecho pedazos”, tuiteó otro.

Scott era una ávida esquiadora y escaladora de montañas. (Facebook/Andrea Sylvestro)

