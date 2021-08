Fallece por Covid-19 activista antivacunas de Reino Unido

REINO UNIDO.- David Parker, activista antivacunas y gerente de un bar en Reino Unido, falleció a los 56 años de edad luego de contagiarse de Covid-19 y semanas después de declarar que no se vacunaría contra el coronavirus debido a que no había suficiente información sobre los antígenos.

Por su parte, el Bar Louis informó y lamentó la muerte de Parker tras haber estado internado en un hospital de North Yorkshire al presentar síntomas de Covid.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Lamentamos enormemente que tengamos que anunciar el fallecimiento de nuestro gerente, David Parker. Estaba siendo tratado por los efectos de covid en el Darlington Memorial Hospital, pero perdió su lucha esta tarde”, dice parte de la publicación.

FAMILIA DE PARKER IMPULSA VACUNACIÓN ANTICOVID

Tras la muerte de Parker, uno de sus amigos más cercanos, Steve Wignall, mencionó al diario The Sun, que la familia de David se encuentra impulsando la vacunación contra el Covid-19 en Reino Unido para evitar que otras personas sufran el fallecimiento de un ser querido a consecuencia de la enfermedad.

"Pero a pesar de su terrible pérdida, les gustaría que se supiera que están animando a todos a vacunarse porque no quieren que otros sufran como ahora", dijo.

CRÍTICO DE VACUNAS ANTICOVID Y FARMACÉUTICAS

David Parker solía compartir en sus redes sociales sus dudas respecto a las vacunas antiCovid, así como criticar los antígenos, al gobierno y a las farmacéuticas, además, señaló a estas últimas de dar dinero a los medios de comunicación para no informar sobre los efectos secundarios de las vacunas.

"Quién sabe quién tiene razón o quién está equivocado. Si me equivoco, levantaré la mano, pero no me quedaré en silencio. Todavía no voy a recibir esta vacuna experimental hasta que haya más información disponible sobre los efectos a largo plazo", escribió en su cuenta de Facebook semanas antes de contagiarse de Covid-19.