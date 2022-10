Exdirector de la CIA advierte a Rusia: "destruiremos todas sus tropas y hasta el último barco"

ESTADOS UNIDOS.- David Petraus, exdirector de la CIA, aseguró que en caso de darse un ataque nuclear por parte de Rusia, los Estados Unidos acabarían con las tropas de Valdimir Putin.

El general retirado de cuatro estrellas aseguró que Rusia no tiene ninguna oportunidad de salir victorioso en un enfrentamiento con los Estados Unidos y la OTAN:

Aclaró que sus declaraciones son a título personal, ya que no ha conversado con Jake Sullivan, titular de Seguridad Nacional estadounidense.

El general explicó además que, aunque Ucrania no es miembro de la OTAN, el uso de armas nucleares en su contra implicaría la emisión de radiación nuclear. En caso de que esta llegue a territorio de la OTAN, puede considerarse inmediatamente como un ataque a un país miembro.

En opinión de Petraus, Rusia está perdiendo en el conflicto con Ucrania. El general elogió el desempeño de Ucrania en esta guerrra al reclutar, entrenar y movilizar tropas mejor que Rusia y declaró que no hay forma en la que esta última se recupere.

A pesar de que Rusia está movilizando su arsenal nuclear, prueba de lo cual son el movimiento del submarino K-329 Belgorod y el tren nuclear ruso que pudieran verse involucrados en el conflicto.

Según el ex director de la CIA, el uso de armas nucleares debe tener una respuesta contundente por parte de la OTAN y Estados Unidos, pero no significa una batalla de arsenal nuclear contra arsenal nuclear:

“Esto es tan horrible que tiene que haber una respuesta, por lo que no puede quedar sin respuesta ... Pero no se expande: no es nuclear vs. nuclear. Aquí no entras en una escalada nuclear, pero tienes que demostrar que esto no se puede aceptar de ninguna manera” afirmó Peatrus.