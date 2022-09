Estudiantes fueron "engañados" para asistir a una feria universitaria, pero era un evento religioso calificado como retorcido y traumático

El sistema escolar de East Baton Rouge en Louisiana ha sido acusado de engañar a cientos de estudiantes de último año de secundaria para que asistieran a un evento religioso esta semana disfrazado de feria universitaria y profesional, menciona The Daily Beast.

Después de que los estudiantes llegaron al lugar, una iglesia llamada Living Faith Christian Center, dicen que encontraron algo muy diferente a una feria de carreras, con el nombre “Día de la esperanza”. Si bien, varias universidades estuvieron presentes en el evento, los estudiantes dijeron que el énfasis parecía estar en algo completamente diferente.

Según los informes, los alumnos fueron separados en dos grupos por género, obligados a registrarse para votar a fin de obtener la comida gratuita promovida y escuchar a los oradores compartir historias inquietantes de violación, suicidio y abstinencia. Un maestro afirmó en una publicación de Facebook que algunos estudiantes transgénero fueron intimidados por sus compañeros en el evento.

Te puede interesar: Mandan a “un año sabático” a sacerdote por ir de fiesta con un “demonio”

Ahora, un grupo llamado “Day of Nope” busca presentar una demanda por el episodio y pide a los asistentes que compartan sus experiencias a través de un nuevo sitio web .

“Se alentó a los hombres a realizar actos machistas mientras que a las chicas se les aconsejó perdonar a los hombres que las violaron y agredieron”, dice un GoFundMe para este esfuerzo de litigio, que había recaudado 75 dólares hasta el sábado. “Los oradores sometieron a los estudiantes a cuentos gráficos y recreaciones del suicidio, lo que dejó a algunos estudiantes con pérdidas pasadas debido al suicidio perturbados y molestos, sin apoyo emocional para ayudarlos. Los estudiantes fueron encontrados en el baño llorando”.

Brittney Bryant, una profesora de biología que se quejó del evento en Facebook, mencionó que “a los chicos se les indicó que salieran mientras las chicas se quedaban en la iglesia para 'hablar de chicas'. Mi hijo transgénero fue discriminado por marcharse”.

Me quedé y escuché la discusión”, agregó Bryant. “Hablaron sobre violación, perdonar al ofensor en vida, suicidio, liderazgo en oración y muchos más temas oscuros y controvertidos. Teníamos mujeres en los baños llorando debido a los temas de discusión”.

Mientras tanto, afirma Bryant, la discusión de los chicos se llamó "charla real" e incluyó "competencia machista por recompensa monetaria", incluyendo hacer flexiones. “Estaban entusiasmados e incitados”, escribió en su publicación en las redes sociales.

Una estudiante llamada Alexis Budyach también recurrió a Facebook para detallar lo que llamó “una experiencia horrible” que comenzó con “batallas de rap y concursos de canto, diversión inofensiva”.

Su madre, Bonnie Kersch, le dijo a The Advocate que no tenían idea de que la “feria universitaria” se llevaría a cabo en una iglesia. “Sintió que la engañaron al pensar que iría a una feria universitaria y profesional”, dijo Kersh al periódico Baton Rouge, “que la hicieron proselitismo y oraron por ella”.

Después de romper el hielo, se pidió a los estudiantes varones que abandonaran la habitación, dijo Budyach en su publicación.

Como persona con fluidez de género, no me identifico ni como niño ni como niña, así que esta fue una situación preocupante para mí”, escribió Budyach. “Sin embargo, debido a la naturaleza de este programa en una iglesia, inmediatamente asumí que sería discriminada si iba con los hombres, así que me quedé sentada y mantuve la boca cerrada. Luego, como las chicas estaban solas, el anfitrión presentó a tres mujeres destinadas a 'guiarnos en nuestro viaje para ser jóvenes reinas'”.