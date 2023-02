Estudiante sobrevive en Universidad de Michigan a su segundo tiroteo escolar a sus 21 años: "Ya basta"

MICHIGAN, Estados Unidos.- Una joven estudiante de la Universidad de Michigan narró que sobrevivió a su segundo tiroteo en 21 años de vida, a través de un video que publicó en TikTok.

Hace unos días en la Universidad del Estado de Michigan (MSU por sus siglas en inglés) se registró un tiroteo en el que de momento se ha confirmado la muerte de tres personas, y al menos cinco heridos.

Los alumnos de la Universidad fueron resguardados hasta que las autoridades entraron al plantel.

En el video, la joven cuenta que ella se encontraba en la Universidad de Michigan al momento de la tragedia.

Tengo 21 años, y este es el segundo tiroteo masivo que he vivido, ¡Ya basta!”, expresó la joven.

Además, dijo que con se trataba del segundo ataque escolar al que sobrevive, pues también estuvo presente en el que sucedió el 14 de diciembre de 2012 en Sandy Hook.

Jmattttt, como se hace llamar en la plataforma de videos cortos, dijo que a consecuencia de esa ocasión, ahora tiene un trastorno de estrés postraumático, el cual ocurre después de que una persona experimenta una situación de estrés o trauma emocional muy fuerte.

En la tragedia de Sandy Hook murieron seis mujeres adultas, 12 niñas y ocho niños, todos de seis y siete años, según datos de CNN.

Por lo anterior, la joven hizo un llamado a las autoridades de Estados Unidos para que no vuelva a suceder algo así.

Ya no podemos simplemente proporcionar amor y oraciones, ya no podemos permitir que esto suceda, tiene que intervenir la ley porque ya no podemos ser complacientes”