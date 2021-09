Español llama "burrada" cambiar a estatua de Colón por mujer indígena y lo tunden en TikTok

CIUDAD DE MÉXICO.- El tiktoker español Davy Rodríguez recibió críticas por el video en el que menciona que retirar la estatua de Cristóbal Colón para poner la de "una indígena" es una "auténtica burrada" porque se niega el pasado hispánico y el pasado español de México.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el pedestal que ocupaba el monumento a Cristóbal Colón ahora será ocupado con una nueva estatua, la de una mujer olmeca.

Con este gobierno de López Obrador tampoco me extraña tanto, lo que sí me extraña es que quieran meter una estatua de una indígena. ¿Qué van a meter? ¿Una indígena mexica? (sic). ¿De los que hacían sacrificios humanos antes de que vinieran los españoles?", cuestionó Davy Rodríguez en su video.



Cambiarán estatua de Cristóbal Colón por mujer indígena

Por lo anterior, en su video, el tiktoker criticó el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y pide que deje de atacar a España porque es "hijo de los conquistadores que fueron a América".

"Le quisiera decir al señor López Obrador que deje de atacar a España porque usted se llama López Obrador, usted es hijo de esos conquistadores que fueron a América", señaló el tiktoker.

Usuarios tunden a Davy Rodríguez

Tras el video, las críticas hacia el tiktoker no se hicieron esperar y cibernautas le respondieron que "Como historiador deja mucho que desear", "Bueno, pues devuélvenos el oro", "Lo que más aterra no es la ignorancia del amigo, sino su seguridad", "Cuando tienes más comentarios que likes, es porque no le sabes" y "¿Tanto lloras por la estatua? Ten, llévatela, al fin y al cabo solo es una estatua".



Además, la cuenta de TikTok @historiaparatontos respondió a su video y señaló que Cristóbal Colón no era español, sino italiano, proveniente de Génova.

También corrigió el dato sobre la nueva estatua y mencionó que "esta información también es incorrecta porque se supone que la estatua va a ser de una mujer indígena olmeca".