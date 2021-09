Tlali: Qué se sabe sobre la estatua olmeca que sustituirá a Cristóbal Colón en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.-Tlali es la propuesta para sustituir la estatua de Cristóbal Colón sobre Paseo la Reforma.

El artista Pedro Reyes, presentó algunos detalles de las características y significado de "Tlali" en un video, pero luego fue eliminado de las redes sociales.

Dijo que Tlali significa Tierra en náhuatl, y está inspirado en las cabezas colosales olmecas.

Además, indicó que los olmecas hablaban zoque, no náhuatl.

También señaló que para representar a la tierra se suele usar a una mujer, pero en el mundo prehispánico todas las deidades tienen una dualidad: tlaltezihuatl es ella y Tlaltecuhtli es él.

El artista explicó que había pensado en el pelo recogido, como un "chongo", pero al consultar a especialistas como Federico Navarrete, supo que en el mundo prehispánico se hacían trenzas, las cuales se manifiestan como cuernezuelos.

Reyes agregó que añadió aretes pues en todas las figurillas de hombres y mujeres, así como en dioses, existen, así como las narigueras.

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló estar de acuerdo con Tlali, la escultura a cargo del artista Pedro Reyes, que será colocada en Paseo de la Reforma, en sustitución del monumento a Colón.

Ya no es tiempo de rendir culto a las personalidades. En mi caso, tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, un hospital, nada absolutamente. Yo creo que el mejor homenaje que se ofrece a dirigentes, incluso a héroes, heroínas, es siguiendo su ejemplo, no convirtiéndolos en piedra, lo más importante es eso", dijo.