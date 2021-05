España planea llegar a la inmunidad de rebaño en los próximos 100 días

MADRID, España.- El presidente de España, Pedro Sánchez, informó que su gobierno tiene previsto que el país europeo alcance la inmunidad de rebaño, dentro de los próximos 100 días, pues se pretende que, para ese entonces, al menos el 70% de su población haya sido vacunada contra el Covid-19.

"Estamos a tan solo 100 días de lograr la inmunidad de grupo, el 70 por ciento de la población de España inmunizada; a tan solo 100 días de lograr ese objetivo que nos habíamos marcado a nivel europeo antes del verano”, anunció el mandatario español.

Sánchez también se mostró optimista con el avance en la vacunación de la población española, lo que ha representado un marcado descenso en los contagios y fallecimientos respecto a cifras anteriores, y recordó que la inmunización es el paso clave para la reincorporación de las actividades y la reactivación social y económica.

España levanta estado de alarma y sus ciudadanos festejan improvisadamente en las calles.

Durante el finde semana las calles de distintas ciudades de España, albergaron a miles de personas que festejaron improvisadamente ante los levantamientos del toque de queda que vivían varias regiones desde hace seis meses a causa del pandemia por Covid-19.

En Madrid, la Plaza del Sol se llenó de jóvenes, que algunos sin cubrebocas, festejaban el fin del estado de alarma entre bailes y bebidas, imágenes que hicieron recordar a la situación que se vivía antes de la pandemia.

Debido a estos festejos se reportaron más de 450 incidentes, por su parte el alcalde de Madrid, comentó que las imágenes de las celebraciones eran lamentables.

La libertad no consiste en infringir las normas ni en hacer botellones; porque no están permitidos en la ciudad de Madrid. (...) Cada uno tiene que ser consciente de que vive en sociedad, en función de eso podremos hablar de libertad. Hacer un botellón, en Madrid, no es libertad”, declaró el alcalde José Luis Martínez.