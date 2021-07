“Es demasiado tarde”: experiencia de pacientes graves de covid-19 que piden vacuna tras no creer en el coronavirus

ESTADOS UNIDOS.- Ante la situación que vive Estados Unidos, con un gran porcentaje de personas que no han acudido a vacunarse a pesar de tener acceso a la inmunización, la doctora Brytne Cobia compartió el testimonio de pacientes que fallecen suplicando por la vacuna “pero es demasiado tarde”.

Mediante una publicación de Facebook donde la doctora comparte la situación que atraviesa el país con la variante Delta y su presencia en alrededor de 50 estados con pacientes jóvenes, Cobia explica lo que ha tenido que decirle a los pacientes que ha atendido y que han muerto por rehusarse a la vacuna.

Estoy ingresando en el hospital a jóvenes sanos con infecciones muy graves por covid-19. Una de las últimas cosas que hacen antes de ser intubados es suplicarme por la vacuna. Los tomo de la mano y les digo que lo siento, pero que es demasiado tarde”, escribió.

Luego del doloroso testimonio, la doctora prosigue contando cómo es tener que contarles a los familiares, apenas unos días más tarde, que su ser querido ha fallecido tras no soportar los embates del virus en su organismo, exhortándoles a estos vacunarse para no terminar igual.

“Abrazo a los miembros de su familia y les digo que la mejor manera de honrar a su ser querido es vacunarse y animar a todos los que conocen a hacer lo mismo. Ellos lloran”, relata.

“Pensaron que era un engaño. Pensaron que era político. Pensaron que debido a que tenían cierto tipo de sangre o cierto color de piel, no se enfermarían tanto. Pensaron que era ‘solo una gripa’. Pero estaban equivocados. Y desearían poder regresar. Pero no pueden. Entonces me agradecen y se ponen la vacuna”.

Esta historia ha sido compartida en la red social más de 13 mil ocasiones, donde los internautas también aprovechan para agradecerle a Brytne Cobia su labor al frente de la pandemia, la cual hasta el día de hoy se ha cobrado la vida de más de 600 mil estadounidenses, según cifras de la Universidad Johns Hopkins.