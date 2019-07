Encuentran muerta a fundadora de Museo de Historia afroamericana

BATON ROUGE, Louisiana.- Sadie Roberts-Joseph, quien fue la encargada de fundar un Museo de Historia afroamericana en el estado de Louisiana, fue encontrada muerta en la cajuela de un automóvil la tarde del viernes.

La policía de la ciudad de Baton Rouge aún desconoce las causas de la muerte de la mujer de 75 años, y reporta que están trabajando para llevar ante la justicia al responsable.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA

Roberts-Joseph fundó el Museo de Historia Afroamericana Odell S. Williams Now and Then, ahora conocido como Museo de Historia Afroamericana Baton Rouge, en 2001.

El museo es parte del nuevo campus de la Iglesia Bautista St. Luke en South Boulevard, donde su hermano se desempeña como pastor.

La policía de Baton Rouge lamentó la pérdida de Roberts-Joseph en su publicación de Facebook, describiéndola como "un tesoro" para la comunidad.

La representante estatal C. Denise Marcelle dijo en una publicación de Facebook que Roberts-Joseph había despertado la conciencia sobre la historia afroamericana.

"Ella nunca molestó a nadie, solo quería expandir su Museo Afroamericano en el centro", escribió Marcelle. "Me encantó trabajar con ella y estoy triste por su muerte".



Con información de NBC News