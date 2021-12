Encuentran “feto de piedra” que permaneció por más de 30 años en el útero de una anciana

ARGELIA, África.- Médicos encontraron en el cuerpo de una mujer, de 73 años de edad, un feto de siete meses que llevaba calcificado en su útero más de 30 años, según informó “Al Araviya”.

Se detalló que la rara calcificación del feto es conocida como litopedio, el cual pesaba 4.5 libras y tenía el desarrollo de un feto de siete meses de gestación, pero nunca nació y quedó por varias décadas en el cuerpo de la mujer sin ser detectado.

Supuestamente la mujer llevó una buena calidad de vida y el feto nunca la lastimó por décadas, pero en la actualidad, a los 73 años de edad, fue a revisarse médicamente porque sentía un dolor en el estómago y fue cuando surgió el descubrimiento.

Todo esto, a pesar de que anteriormente ya se había sometido a un tratamiento y los médicos nunca detectaron el litopedio.

También puede interesarte: Muere surfista, de 31 años, tras ataque de un tiburón blanco, en California.



¿Qué es un litopedio?

De acuerdo a la explicación que se realizó en “The Sun U.S.”, un litopedio se crea cuando se forma un embarazo en el abdomen en lugar de en el útero.

Cuando el embarazo finalmente falla, generalmente es porque el feto no tiene suficiente suministro de sangre y el cuerpo no tiene forma de expulsar al feto, por lo que el cuerpo convierte al feto en “piedra” usando el mismo proceso inmunológico que protege de cualquier objeto extraño detectado en el sistema de una persona.

Kim Garcsi, médico del “University Hospitals Case Medical Center”, de Cleveland, dijo a ABC News que la calcificación del tejido protege a la madre de infecciones, pero también significa que el bebé “de piedra” puede permanecer en el abdomen sin ser detectado durante décadas.

La mayoría de las veces la gente encuentra estos síntomas, e incluso después de haberlos encontrado y no hacen nada al respecto porque son totalmente asintomáticos”, apuntó.

Un artículo publicado en 1996 por el “Journal of the Royal Society of Medicine”, solo 290 casos de litopedio han sido documentados por la literatura médica.

También puede interesarte: VIDEO: Supuesto OVNI saliendo del volcán Popocatépetl causa revuelo en redes sociales.

Imagen tomada de la red.



Otros casos de litopedio similares

Según “The Sun U.S.”, el caso más antiguo de litopedio registrado es el de una mujer francesa de 68 años, llamada Madame Colombe Chatri, a quien después de su muerte en 1582, se le practicó una autopsia y se descubrió que llevaba un bebé de piedra completamente desarrollado en su cavidad abdominal.

Se dijo que Chatri, la mayor parte de su vida tuvo el abdomen “hinchado, duro y doloroso”, ya que había estado embarazada de su “hijo de piedra” durante 28 años sin saberlo.

Los casos más recientes fueron el de 2009, cuando a una mujer china, de 92 años, llamada Huang Yijun, los médicos le sustrajeron un bebé de piedra que había estado cargando durante más de medio siglo.

En 2013, una anciana colombiana se quedó extremadamente sorprendida cuando fue al médico por un dolor pélvico y le dijeron que el dolor lo causaba un “bebé de piedra” que había llevado en su cuerpo durante 40 años.