Encuentran cadáveres descuartizados de 4 hombres desaparecidos en Oklahoma: "Los cortaron por la mitad y los tiraron al río"

Los cuatro hombres de Oklahoma cuyos cuerpos desmembrados fueron encontrados en un río fueron cortados por la mitad, dijo la madre de una de las víctimas.

A mi hijo y a sus amigos primero les dispararon varias veces, los cortaron por la mitad en la cintura y luego los arrojaron al río Deep Fork para que se pudrieran”, dijo Teresa Stevens, madre de Alex Stevens, al Daily Mail.

Alex Stevens, de 29 años, salió a dar un paseo en bicicleta con Mark Chastain, de 32, su hermano Billy Chastain, de 30 y Mike Sparks, de 32 el 9 de octubre. Los cuatro fueron reportados como desaparecidos cuando no regresaron a casa esa noche.

Sólo dos de los hombres se fueron con teléfonos celulares, y ambos fueron directamente al correo de voz después de su partida. Sus cuerpos fueron encontrados en la superficie del río Deep Fork cinco días después.

Te puede interesar: Médico brujo "psicópata" es acusado junto a una pareja de esposos de torturar, decapitar, descuartizar y comer mujeres mayores en sádicos sacrificios humanos

Descuartizados

La policía de Okmulgee le dijo a la afligida madre que el asesino o los asesinos les habían “cortado uno de los brazos”, dijo Stevens.

Es algo que lees en las noticias, sobre lo que le hicieron a mi hijo y sus amigos”, dijo Stevens. “Cortar un cuerpo por la mitad es lo que hacen los cárteles de la droga con los muertos. Quien haya hecho esto claramente quería enviar un mensaje”.

Los espantosos detalles del asesinato llevan a Stevens a creer que hubo más de un asesino, o al menos un cómplice, para ayudar con los inquietantes asesinatos.

“Para que una persona mate a cuatro hombres adultos, corte sus cuerpos y los arroje a un río… Simplemente no puedo imaginar a una sola persona haciendo todo eso”, dijo. “Quienquiera que haya hecho esto tuvo que tener ayuda”.

La policía nombró al delincuente convicto Joe Kennedy como una persona de interés después de que los oficiales encontraron evidencia de un “evento violento” que ocurrió en un depósito de chatarra de su propiedad en el área de Okmulgee. Uno de los teléfonos de las víctimas sonó por última vez en el depósito de chatarra antes de apagarse, dijo la policía.

No le sorprende

Stevens dijo que no conoce personalmente a Kennedy y que tampoco cree que su hijo lo conociera, pero no le sorprende que esté potencialmente involucrado en el caso.

He oído hablar de él en la ciudad y, por lo que he oído, es una persona de carácter cuestionable”, dijo Stevens.

Stevens fue quien denunció la desaparición de su hijo el 9 de octubre cuando no se presentó a su turno a las 23:00 horas esa noche en un centro de atención médica en el que ambos trabajan. Por lo general, los dos compartían el viaje juntos, ya que Alex no tenía un automóvil. Además, mencionó que no era normal que su hijo faltara al trabajo.

Ella tampoco pudo comunicarse con él en su teléfono celular porque se había “quedado sin minutos”, razón por la cual no lo trajo en el viaje en bicicleta.

La policía cree que los hombres se habían ido para cometer un crimen, aunque no están seguros de qué habían planeado los cuatro.

Incluso si estuvieran allí en el depósito de chatarra sin nada bueno o drogas involucradas, nadie merecía morir”, dijo Stevens.

Te puede interesar: Hombre de Michigan culpable de asesinar, descuartizar y comerse los genitales de un joven de 25 al que atrajo por Grindr espera defensa por locura