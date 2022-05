En Uruguay, mujer trans salva a joven de ser secuestrada

URUGUAY.- Una joven fue salvada por una mujer trans luego de que un hombre la abordara y le tapara la boca mientras la amenazaba con quitarle la vida si no hacía lo que él le pedía.

El hecho ocurrió la noche del pasado sábado y quedó grabado por una cámara de seguridad del barrio El Paseo Molino.

En las imágenes se mira cuando el presunto secuestrador tiene sometida a la víctima y posteriormente una mujer aparece por detrás, se abalanza sobre el hombre y comienza a golpearlo.

Me decía que no gritara y que hiciera como si fuera la pareja de él. Fue una cuadra entera, recién me suelta en la esquina cuando una chica se entromete, se le tira encima, y le empieza a pegar para que me suelte”, contó la joven de 22 años a un medio local.