EU: Montana prohíbe cambios en actas de nacimiento; limita los derechos de personas transgénero

Estados Unidos.- La administración del gobierno de Montana, a cargo de Greg Gianforte, expresó que las personas transgénero no pueden cambiar sus certificados de nacimiento, incluso si se someten a una cirugía de confirmación de género.



El departamento de Salud del Estado dijo que ya no registraría la categoría de "género" en los certificados de nacimiento de las personas, reemplazando esa categoría con una lista de "sexo", ya sea masculino o femenino, que solo se puede cambiar en raras circunstancias.



“El sexo es diferente del género y es un hecho genético inmutable, que no se puede cambiar, ni siquiera mediante cirugía”, dijo la regla del director de Salud Pública y Servicios Humanos, Adam Meier, designado por Gianforte.



Solo Tennessee, Oklahoma y West Virginia tienen prohibiciones radicales similares contra los cambios en los certificados de nacimiento, según el grupo de derechos civiles Lambda Legal. Las prohibiciones en Idaho y Ohio se anularon en 2020, según el grupo.

Esto limita los derechos de las personas transgénero

Otros estados también han tratado recientemente de restringir los derechos de las personas transgénero, incluido Indiana, donde los legisladores anularon el martes el veto de su gobernador y prohibieron a las mujeres transgénero competir en deportes escolares femeninos.



De acuerdo con la regla, la lista de sexos se puede cambiar solo si el sexo de alguien se identificó erróneamente cuando nació o si el sexo se registró incorrectamente como resultado de un "error de dedo", según la regla.



En respuesta a preguntas sobre la nueva regla, el Departamento de Salud Pública y Servicios Humanos dijo que “todas las personas deben ser tratadas con dignidad y respeto”.



“Sin embargo”, continuó la declaración de la agencia, “como se indica en la regla de emergencia, el Departamento tiene la obligación de garantizar la precisión de los registros vitales”. Las autoridades dijeron que la regla era consistente con la ley estatal y aborda “un vacío regulatorio crítico” mientras obedecía el fallo judicial de abril.



Pero el abogado Akilah Lane de la ACLU de Montana, que presentó una demanda para bloquear la ley estatal, dijo que el grupo volverá a llevar el asunto a la corte de Moses.



“La orden judicial no podría haber sido más clara. El tribunal ordenó al estado volver al statu quo”, dijo. “En cambio, al emitir esta regla de emergencia, simplemente mostraron más sus verdaderos colores: que estas leyes y regulaciones están destinadas a dañar a las personas transgénero”.



La mitad de los estados de EE. UU., más el Distrito de Columbia, permiten a los residentes transgénero cambiar la designación de género en sus actas de nacimiento sin requisitos quirúrgicos ni órdenes judiciales, según la organización política Movement Advancement Project que apoya los derechos de las personas transgénero.



Un poco más de una docena de estados requieren una intervención quirúrgica para cambiar el género en los certificados de nacimiento y tales barreras han sido cuestionadas en varios estados.



Durante los últimos años, la legislación en numerosos estados ha tenido como objetivo limitar los derechos de las personas transgénero, y las nuevas leyes están siendo impugnadas en los tribunales.