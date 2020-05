En Florida niña de 5 años recibe desfile sorpresa para celebrar que está libre de cáncer

MANATEE, Florida.- Una niña de 5 años recibió un desfile sorpresa debido a que recibió su último tratamiento contra el cáncer y fue declarada libre de la enfermedad. Había una fiesta organizada para la ocasión, pero se suspendió por la pandemia.

Selah Grace Feely, del condado de Manatee, Florida, presenció con alegría que aproximadamente 150 vehículos pasarán en caravana a las afueras de la Iglesia Bayside, para animar y saludar a la familia. Inclusive algunos se disfrazaron para la felicitación.

La madre de la menor detalló al canal Fox13 "Hoy, Selah recibió su último tratamiento de quimioterapia. ¡Fue declarada libre de cáncer!".

Ante la contingencia sanitaria por Covid-19, el festejo fue cancelado. Por lo que Christina Feely creó un evento en Facebook donde llamaba a la población a ser solidarios con su hija y formar parte de la sorpresa:

¡Estamos tan felices de que este día finalmente esté aquí! Planeamos una fiesta para esta ocasión, pero debido a las órdenes de cuarentena, no puede suceder", se lee en la descripción del evento. "¡Pero está bien! ¡Celebremos con un desfile por nuestra chica!".

En la convocatoria se leía "La familia Feely estará frente al edificio principal de Bayside EBC. Pase a las 4:30 y haga mucho ruido para Selah. Si tiene una campana, ¡tráigala y llámela!... Gracias Bayside por dejarnos hacer esto aquí. Nuestra propiedad agrícola no se presta para permitir un desfile de cuarentena. Estamos muy agradecidos de que nos permitan hacerlo aquí, nuestra casa".

Feely se conmovió por la enorme respuesta de los habitantes del condado y de su congregación, ya que superó sus expectativas "Ella nunca ha estado en un desfile. ¡Ella está teniendo su propio desfile!", precisó.

Luego del evento la mamá de la niña agradeció por redes sociales a los asistentes "Gracias a todos por venir y celebrar a nuestra niña hoy. Tantas emociones me atraviesan. Tengo que procesarlas todas. En este punto, la única palabra que viene a mi cerebro es 'asombrada'. Asombrada por la fuerza de Selah, asombrada por la bondad y el favor de Dios, y asombrada por nuestro increíble sistema de apoyo. Gracias por ser nuestra gente. Te amamos. ** Pido disculpas si no te etiqueté, no puedo recordarlos a todos."

Con información de Newsweek