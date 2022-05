En Argentina, alumno lleva brownies con mariguana a la escuela y compañeros se intoxican

JUJUY, Argentina.- Al menos tres estudiantes de segundo año de una escuela secundaria de Jujuy en Argentina, resultaron intoxicados luego de comer brownies con mariguana. Tras esto, el padre del menor se disculpó ante las autoridades y demás padres de familia.

Los hechos ocurrieron en el Colegio Del Salvador cuando el alumno llegó al aula y compartió los panecillos con varios de sus compañeros. Minutos después, al menos tres jóvenes se descompensaron y tuvieron que ser atendidos por médicos del Hospital Materno Infantil Héctor Quintana, cercano al plantel.

Padre del menor armó brownies “embichados” con amigos y el menor se los llevó

Nicolas Uriondo, padre del menor, declaró que los brownies los prepararon para una fiesta entre sus amigos.

Después de una fiesta de 15 el sábado pasado, entre cuatro amigos decidieron armar estos brownies embichados, como les digo yo”, dijo.

El hombre contó al medio local Todo Jujuy que al quedarse con tres brownies tuvo miedo de tirarlos en casa porque pensó que lo enfrentarían o algo por el estilo, pero tampoco quiso tirarlos por el baño porque no sabía qué podía ocurrir, por eso el menor los llevó al colegio.

De acuerdo con el padre, fue una amiga de la pareja del hijo, que va a otra escuela, quien consiguió la mariguana para preparar los postres.

“Casi todos los chicos que estaban en el hospital por la intoxicación están bien, pero no me voy a quedar tranquilo hasta que esto haya pasado. Me puse a disposición de los padres y del colegio y pediré una reunión con los padres para plantear la situación y, por supuesto, pedir disculpas”, mencionó Uriondo.

Respecto a los estudiantes afectados, se informó que se encuentran bien de salud pero permanecen en observación en un centro de salud de Jujuy.

