Emiten alerta de brote de salmonelosis en EU por cebollas importadas de México

ESTADOS UNIDOS.-Más de 650 personas en 37 estados de EU se han visto afectadas por un brote de salmonelosis vinculado al consumo de cebollas importadas desde Chihuahua, México, informaron hoy las autoridades de salud estadounidenses.

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EU indicaron que hasta este 20 de octubre se han reportado 652 personas enfermas, de las cuales 129 han sido hospitalizadas.

Asimismo, precisaron que aunque hasta el momento no se han presentado fallecimientos entre los infectados con la bacteria "Salmonella oranienburg", se debe evitar el consumo de ciertas cebollas importadas desde Chihuahua.

Los investigadores determinaron que una fuente de infección en este brote lo constituyen las cebollas rojas, blancas y amarillas enteras importadas de Chihuahua y distribuidas en Estados Unidos por ProSource Inc.

El organismo recomendó a los consumidores que tienen cebollas rojas, blancas o amarillas enteras sin etiquetar en casa que no las coman y las tiren a la basura.

La gente no debe comer (estas cebollas) y las empresas no deben vender ni servir cebollas enteras que fueron importadas de Chihuahua, México, y distribuidas por ProSource Inc", precisó.