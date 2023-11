Embajadora israelí denuncia fuerte ola de antisemitismo: “No estamos aquí para matar al pueblo palestino"

ISRAEL.- La embajadora israelí en España, Rodica Radian-Gordon, sostiene que el conflicto entre Israel y el movimiento islamista Hamás en Gaza ha provocado “una ola muy fuerte de antisemitismo” y voces que hablan de genocidio en la zona. No obstante, enfatiza que es un discurso que hay que negar por completo”, ya que el objetivo del conflicto no es exterminar al pueblo palestino, sino eliminar a los responsables de los ataques.



En una entrevista con EFE, Radian-Gordon subrayó: “Creo que Europa quizás no haya aprendido la lección de qué es el antisemitismo y cómo hay que combatirlo, porque estamos viendo cada vez más actos antisemitas por toda Europa, incluso España”.



El ataque terrorista de Hamás del que hoy se cumple un mes dejó alrededor de 1,400 muertos, 5,400 heridos y 242 secuestrados, y ha provocado una respuesta militar israelí en la Franja que ya ha dejado más de 9.700 muertos, casi la mitad menores, y 24,800 heridos, lo que ha generado protestas en todo el mundo.



“Muchos de los que protestan no saben las características de Hamás y no están muy enterados de este conflicto”, destaca la embajadora, que apunta a que en muchas de esas manifestaciones se aboga por la desaparición del Estado de Israel.



No quiere decir que no hay que apoyar a los palestinos, pero no hay que apoyar a Hamás. Nosotros hacemos distinción entre Hamás y pueblo palestino. Hay que ser muy cuidadoso”, añade.