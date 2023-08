Elías Ayub propone el Auditorio Nacional para pelea Zuckerberg-Musk

ESTADOS UNIDOS.- Arturo Elías Ayub está a favor de que la pelea entre Mark Zuckerberg y Elon Musk continúe en lugar de ser cancelada. El empresario mexicano propuso a ambos líderes una ubicación para que la confrontación tenga lugar, a pesar de que el CEO de Meta había expresado su deseo de dejar atrás el asunto.

La propuesta surgió después de que Musk repasara los acontecimientos que, según él, han impedido que el enfrentamiento se materialice, aunque Mark Zuckerberg presentó "otra versión de los hechos" durante el fin de semana.

De acuerdo con la publicación del dueño de Tesla, Mark Zuckerberg rechazó la oferta de Italia de pelear en el Coliseo, pero también de pelear en su casa y cuestionó:



Sin embargo, dos días atrás el propio CEO de Instagram y Facebook había subido un "hilo" a su plataforma Threads donde aseguraba que era hora de seguir adelante.



Yo creo que todos estamos de acuerdo que Elon no es serio y es hora de seguir adelante. Ofrecí una fecha real. Dana White se ofreció a hacer una competencia legítima por la caridad, Elon no confirma la fecha y después dice que necesita una cirugía, y ahora pregunta su puede practicar en mi patio. Si alguna vez Elon se pone serio sobre la fecha real del evento oficial, él sabe dónde encontrarme. De otro modo es hora de seguir adelante. Me enfocaré en competir con gente que se tome el deporte en serio", respondió en su cuenta de Threads.