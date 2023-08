Italia se prepara para acoger la pelea entre Elon Musk y Mark Zuckerberg

ITALIA.-Gennaro Sangiuliano, ministro de Cultura italiano, habló con el jefe de Tesla, Elon Musk, sobre la organización de un acto benéfico ambientado en la antigua Roma, después de que el empresario estadounidense dijo que su proyectada pelea con Mark Zuckerberg, de Meta, tendría ese telón de fondo.

No obstante, para aumentar la incertidumbre en torno al posible enfrentamiento de los gigantes tecnológicos, el ministro dijo que el evento no se celebraría en la capital italiana y no especificó qué forma adoptaría ni cuándo se escenificaría.

Musk y Zuckerberg llevan desde junio espoléandose para un combate en una jaula de artes marciales mixtas (MMA).

Te puede interesar: Musk dice que la fecha de la pelea con Zuckerberg depende ahora de una prueba médica

En un momento dado, Musk dijo que combatirían en el Coliseo de Roma, pero Italia lo descartó. Sin embargo, el propietario de la plataforma mediática X, antes conocida como Twitter, dijo el viernes que el enfrentamiento tendría una temática romana antigua.

Todo en el marco de la cámara será la antigua Roma, así que nada moderno en absoluto. He hablado con el Primer Ministro de Italia y el Ministro de Cultura. Han acordado una localización épica", dijo el CEO de Tesla.

EVENTO BENÉFICO

Poco después, Sangiuliano, confirmó que había hablado con Musk para tratar la celebración de un "gran evento benéfico y de evocación histórica", que respetara y salvaguardara los lugares patrimoniales.

"No tendrá lugar en Roma. Sobre todo, se espera donar una cantidad sustancial, muchos millones de euros, a dos importantes hospitales pediátricos italianos para reforzar las instalaciones y la investigación científica para combatir las enfermedades infantiles", dijo en un comunicado.

Musk lanzó el guante a Zuckerberg en una publicación del 20 de junio, diciendo que estaba "dispuesto a un combate en jaula" con su rival en los negocios, que está entrenado en jiujitsu.

Un día después, Zuckerberg, que ha publicado fotos de combates que ha ganado en la plataforma Instagram de su empresa, pidió a Musk que "enviara la ubicación" para el combate propuesto.