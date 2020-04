El millonario robo de miel de maple en Canadá

QUEBEC, Canadá.- En junio de 2012 cuando Stephen Harper era el primer ministro de Canadá, un robo sin precedentes sacudió al país.



Lo sorprendente era la naturaleza de lo sucedido: el golpe consistió en sustraer más de 295 mil litros de miel de maple, valuados en alrededor de 18 millones de dólares, de una bodega a cargo de la Federación de Productores de Jarabe de Arce de Quebec (FPAQ, por sus siglas en francés) en Saint-Louis-de-Blandford en la provincia de Quebec.

La importancia de esto radica en que Canadá es el principal exportador del cotizado líquido a nivel internacional, abarcando alrededor del 77 por ciento de la oferta mundial, con ganancias aproximadas de 442 millones de dólares cada año.



De acuerdo a CBC, afiliada a CNN, la cantidad sustraída representaba cerca del 10 por ciento de la producción del 2012 y más del 25 por ciento de las reservas de la FPAQ. La Federación aclaró inmediatamente que a pesar del hurto se continuaría con la venta de miel.

El millonario robo estableció un récord aunque no fue el primero de su tipo en la provincia. En 2006, varios sujetos sustrajeron jarabe de arce de una reserva, con un valor estimado de 1.3 millones de dólares. La Policía Provincial de Quebec informó que ese caso continúa abierto.

¿Cómo se llevó a cabo el “pegajoso” robo?

Nadie se había percatado del hurto, hasta que en un inventario de rutina se observó que los barriles con mil de maple de reserva estaban vacíos. El peligro era que el preciado líquido terminara en el mercado negro, a pesar de contar con seguro.



Fue entonces que la Policía Provincial de Quebec, denominada Sûreté du Québec (SQ, por sus siglas en francés) dirigió la investigación en conjunto con la Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) y la participación de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA, por sus siglas en inglés), así como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

La Policía Montada dijo en su momento que en la indagatoria participaron alrededor de 300 personas que se desplegaron en las provincias de Quebec, Ontario, New Brunswick y el norte de Estados Unidos, teniendo en cuenta que no se escatimaron recursos. Además de que se ejecutaron 40 órdenes de cateo.

El teniente Guy Lapointe, de la SQ, manifestó que en la pesquisa se encontró que algunas personas habían entrado en el trascurso de un año con grandes camiones para vaciar paulatinamente los contenedores, a pesar de que el lugar “había sido asegurado con cercas y candados, y era visitado regularmente”, según declaró en un comunicado Serge Beaulieu, el presidente de la FPAQ.

Algunos medios de la provincia reportaron que los barriles fueron llenados con agua para disfrazar el robo.

La bodega se ubicaba en un parque industrial, a orillas de una transitada autopista y albergaba 16 mil barriles con capacidad de 204.4 litros cada uno, que se inspeccionaban dos veces al año.

Luego se siguió la pista de una persona que rentaba una sección de la misma bodega, lo cual le daba acceso ilimitado a las reservas del jarabe para hurtarlas.

El 13 de diciembre de 2012 la Sûreté du Québec informó en un comunicado que en relación con el delito se arrestó a Richard Vallieres, Raymond Vallieres, Avik Caron, Etienne St-Perre, Sébastien Jutras y Jean Lord.

Mientras se continuaba con la búsqueda de otros cinco presuntamente involucrados.

El 18 de diciembre de ese año la SQ dio a conocer que incautaron los vehículos utilizados para trasportar la “dulce” mercancía, además de montacargas, escaleras y otros artefactos.

El teniente Lapointe señaló que los ladrones lograron comercializar la miel en el mercado abierto -considerado mercado negro- a precio completo, ya que se presentaron como vendedores legítimos en la colindante provincia de New Brunswick. Lugar de donde enviaron el producto a compradores de esa demarcación, así como de Ontario, Vermont y New Hampshire. Se creía que los compradores no conocían el origen ilícito de la miel.

Los alguaciles encontraron una gran cantidad del dulce líquido en Estados Unidos, quien es el principal comprador de la venta legítima en Quebec.

El vocero de ICE indicó que la dependencia estaba indagando la transacción ilegal, para saber cómo cruzó la frontera aunque podía ser complejo saberlo porque "el jarabe de arce no tiene un código de barras, no hay forma de distinguirlo”, enfatizó Lapointe.

Posteriormente, las autoridades canadienses anunciaron mediante un boletín que dos tercios de la miel fueron recuperados.



Los responsables

En noviembre de 2016 cinco acusados fueron declarados culpables, por su participación en el singular robo de alto perfil.

El 28 de abril de 2017, en un tribunal radicado en la ciudad de Trois-Rivières, el juez de la Corte Superior de Justicia, Raymond Pronovost, sentenció a:

Richard Vallieres: El líder de la operación a ocho años de cárcel por los cargos de robo, fraude y recibir bienes robados. Además se le multó con 6 millones 678 mil dólares, se le embargaron 606 mil 500 dólares y si no paga todo el valor de la mercancía hurtada se le añadirán seis años más de prisión.

Raymond Vallieres: El padre de Richard recibió dos años de cárcel menos un día por el cargo de posesión de bienes robados; después estuvo tres años adicionales en libertad condicional.

Etienne St-Perre: El intermediario de la miel en la vecina provincia de New Brunswick se le dictaron dos años de prisión menos un día, por el mismo delito de Raymond Vallieres y tres años en libertad condicional. Con la condición de que si no paga 923 mil 597 dólares durante 15 años se le sumarán cinco años más de cárcel.

Avik Caron: Un informante cuya esposa era propietaria de la bodega alquilada a la FPAQ, recibió cinco años de prisión más una sanción monetaria de 852 mil 563 dólares.

Sébastien Jutras: El conductor de los camiones que trasportó el producto robado, se le aplicó una pena de ocho meses de cárcel.

Una sexta persona, Jean Lord fue declarado inocente.



¿Por qué existen reservas de miel y cuál es el papel de la Federación?

Para entender por qué alguien en el mundo quisiera tener almacenados miles de litros de jarabe de maple, es necesario saber quiénes han estado durante décadas en disputa por ella.

Su importancia es tal para Canadá que el símbolo de la hoja de arce se encuentra en la bandera de ese país, la cual proviene del árbol de arce, donde se extrae la miel.

Por lo tanto no es exagerado decir que representa al país.



Isabelle Gagné, de la Unión de Productores Agrícolas (UPA, por sus siglas en francés) explica en el artículo del 2008 “Producción de jarabe de arce en Quebec: Autodeterminación del agricultor para el control del mercado” que la producción anual de maple puede fluctuar en gran medida porque los arboles de arce necesitan condiciones climáticas específicas (días templados, noches frías) para generar la savia adecuada que se extrae en la primavera.

El economista agrícola de la Universidad McGill, Pascal Thériault, coincide en dicho punto.

Pero como las condiciones meteorológicas varían, en consecuencia la producción también, sumado al hecho de que la demanda cambia cada año.



Cada tronco de arce se perfora con pequeños hoyos conectados a mangueras, para drenar la savia. La cual se hervirá en cabanes à sucre, casas con una apertura en la parte superior que expulsa el aire húmedo del proceso de cocción, hasta transformarse en el sirope que conocemos.

En periodos de recesión económica, la venta del producto disminuye porque la gran mayoría de las familias no lo consideran un producto esencial.

La Federación de Productores de Jarabe de Arce de Quebec (FPAQ, por sus siglas en francés) fue fundada en 1966 y cuenta actualmente con alrededor de 7 mil 300 afiliados.

En 1990, con el respaldo legal de las autoridades civiles de Canadá, el organismo privado inició con el monopolio de la comercialización de miel a personas o entidades autorizadas, enfocado en el mercado mayorista nacional y de exportación. Un sistema similar aplicado en otras industrias del país como la avícola y de lácteos.

Lo que significa que todos los productores agrícolas únicamente podían vender la mayoría del maple al organismo privado, ya que: regulan el precio del producto en el mercado, estipulan la cantidad que se le paga a los miembros y les cobra una comisión del 12 por ciento por cada libra vendida.

A los productores agrícolas legalmente solo se les permite realizar transacciones de un pequeño porcentaje de su miel a las tiendas y mercados locales, así como a los visitantes.

Cada primavera que los afiliados generan excedentes de su cuota, se guardan como reservas para evitar inundar el mercado y que el precio del maple baje. Al contrario, cuando en una temporada el suministro disminuye, se liberan las reservas.

Actualmente se almacena el 15 por ciento del jarabe anual de un productor. A este se le paga hasta que se realice la venta, lo cual puede tomar años.

Thériault explicó que entre 2005 y 2008 se produjo relativamente poca miel, pero a partir de 2009 y hasta 2012 se registró un aumento considerable. En el año en que se realizó el robo la Federación contaba con provisiones de aproximadamente 46 millones de libras del líquido, es decir, casi 21 millones de kilogramos en tres bodegas principales: Saint-Louis-de-Blandford, Saint-Antoine-de-Tilly y Plessisville.

Es así que se le conoce a la provincia de Quebec como la “Arabia Saudita de lo dulce” y la FPAQ sería la OPEC (Organización de Países Exportadores de Petróleo), porque en la vida diaria cuenta con un gran poder económico y político.

"Es como la OPEP", dijo Simon Trépanier, gerente general interino de la FPAQ. Agregó:

No estamos produciendo todo el jarabe de arce del mundo. Pero al producir del 70 al 78 por ciento, tenemos la capacidad de ajustar la cantidad que hay en el mercado. En los Estados Unidos tiene la reserva estratégica de petróleo".

El gerente justificó la analogía petrolera "La Madre Naturaleza no es generosa cada año, por lo que tenemos nuestra propia reserva estratégica global".



¿Por qué existe un mercado negro de miel de maple y quiénes se oponen a la Federación?

Algunos de los afiliados de la FPAQ y otros pequeños propietarios de granjas familiares los acusan de operar como un “cartel”, porque consideran injusto que la Federación les prohíba comercializar el sirope que producen, ya que se genera en propiedad privada y no colectiva. Además de estar obligados a entregarles la mayor parte de la producción y el consecuente pago de las comisiones que cobran.



Isabelle Gagne ha señalado en su artículo que la Federación opera como un “cartel” haciendo uso de “las leyes laborales arcanas de Quebec”.

En 2002 personas como Angele Grenier de la granja Sainte-Clotilde-de-Beauce, comenzaron a incumplir las regulaciones del organismo al vender directamente la miel a granel en la vecina New Brunswick. Sus transacciones son consideradas como mercado negro, debido a que no se realizan en el sistema económico regido por la Federación.

Grenier continuó así durante 12 años en compañía de su esposo, conduciendo un camión cargado de miel durante la noche a la provincia contigua, para evitar ser detectados por la policía.

La granjera ha dicho reiteradamente "Nuestro sirope no nos pertenece", y ha descrito a la Federación como una "mafia". Los alguaciles y miembros de seguridad de la FPAQ le notificaron en Sainte-Clotilde-de-Beauce, ubicada a 100 kilómetros de Quebec, que su proceder ira ilegal y recibió una multa de 368 mil dólares.

Finalmente fue demandada en la corte por la Federación para que entregará su producción de maple. No lo hizo. En 2013, trabajadores del organismo fueron a la granja para tomar posesión de los contenedores de arce. En 2014, un juez emitió un fallo facultando a los inspectores para entrar en cualquier momento, a revisar el líquido.



En la ciudad de Scotstown, al sur de Quebec, vive el productor Daniel Gaudreau. Él afirma que la Federación le decomisó toda su producción en 2014. Además de que lo denunciaron por sobrepasar su cuota asignada de venta y lo demandaron por alrededor de 165 mil dólares.

Señaló "La situación es completamente ridícula. Solo unos pocos de nosotros se atreven a enfrentarse a la federación porque construyó un sistema que está basado en el miedo y tiene muchos más recursos financieros que nosotros".



Pero el subdirector de la FPAQ, Paul Roullard, aclara que el organismo privado acordó por unanimidad de los delegados que representan a sus agremiados los poderes que ejercen y sus políticas.

La familia de Raymond Gagne, de 75 años, ha estado en el negocio del jarabe durante generaciones "La federación es un sistema excelente gracias al cual sabemos en cuánto se valora nuestra producción antes de la cosecha. Los precios son estables y aumentan cada año".



El futuro de la Federación

El presidente del sindicato Union Paysanne (Unión Campesina) de Quebec apuntó a que es necesario que la FPAQ flexibilice su regulación "La federación no tiene que ser coercitiva como es ahora... Su sistema es totalitario y comunista. Los productores no tienen espacio para trabajar, esa es la razón por la cual la mayoría de ellos engañan".

No obstante la molestia de los afiliados por el millonario robo, Pascal Thériault, afirmó que en el futuro el organismo seguirá existiendo.

Agregó que la mayoría de los miembros de la Federación con poder de voto son productores a tiempo parcial, por lo que no están interesados en un mercado abierto, aunque el sistema actual limite la capacidad de expansión de los grandes productores.



Durante décadas en Estados Unidos y otros países del mundo los sistemas cerrados y regulados han sido impugnados sin éxito, pero en Canadá continúan para la miel de maple y otros productos agrícolas como aves de corral y lácteos.

Con información de The New York Times, The Washington Post, CNN, Expansión, Time, NM Noticias Canadá y Animal Gourmet