El increíble rescate de una mujer que tenía flotando más de 8 horas en el mar de Puerto Colombia y la triste historia del por qué sucedió todo

COLOMBIA.-Una mujer que estuvo 2 años desaparecida fue encontrada flotando a más de 3 kilómetros de la orilla de la playa de Salgar, en Puerto Colombia, y según medios locales la afectada tenía 8 horas a la deriva en el océano Atlántico.

Angélica Gaitán fue salvada por dos pescadores identificados como Rolando Visbal y Gustavo Borsch la mañana del pasado sábado 26 de septiembre .

Al momento del rescate la señora de 46 años de edad presentaba un cuadro de hipotermia y debilidad física.

“Gracias a dios estoy viva”, fueron las palabras de Angélica a uno de sus socorristas, según un video del rescate que se volvió viral en Internet.

En la grabación del momento en el que la salvan, se ve cómo los hombres -quienes en un principio la confundieron con un pedazo de madera- le arrojan el salvavidas, y luego la ayudar a subir a la embarcación.

En cuanto ella se halló a salvo, y tras manifestar mucho dolor, no pudo contener el llanto.

La mujer comentó que tras el rescate volvió a nacer y dijo que había entrado a nadar al mar la noche anterior con la intensión de quitarse la vida tras años de abuso por parte de su pareja.

Agregó que desde 2018 había querido irse de esa relación cuando su compañero le destrozó la cara, que por ese motivo vivió en las calles por 6 meses y pasó por hogares de acogida.

Declaran los pescadores que la salvaron

Rolando Visbal y Gustavo Borsch, manifestaron al Heraldo que su raciocinio no les da para entender cómo un humano habría logrado sobrevivir en alta mar sin ningún tipo de elemento que la pudiese mantener a flote.

Por un momento dijeron que pensaron que todo se trataba de “algo paranormal”. “Nos dio miedo, por todo lo extraño del asunto, llegamos a creer que era una sirena, un extraterrestre, no sé... todo fue irreal. Es la hora y no me repongo mentalmente al preguntarme cómo sobrevivió esa mujer”, dice Visbal.

“Yo sinceramente digo que todo esto es irreal y sorprendente. Nadie que no sea nadador logra permanecer en el agua por demasiadas horas flotando; esa señora se ve que pudo haber pasado toda la noche así. Además que tenía zapatos, jeans y otras prendas de vestir”, enfatizó el pescador. “No me fue bien pescando, pero salve una vida”, asegura.