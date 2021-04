El escándalo de Amazon tras admitir que sus conductores orinan en botellas de plástico

Amazon reconoció que parte de su personal orina en botellas de plástico, después de que surgieran pruebas que lo corroboran.

La compañía se disculpó con un político estadounidense por negar falsamente que los conductores se hubieran visto, en ocasiones, obligados a recurrir a esta práctica.

Mark Pocan, del partido demócrata de Wisconsin, EE.UU., hizo las acusaciones en Twitter, y ahora Amazon las ha dado por válidas.

"Le debemos una disculpa al representante (demócrata) Pocan", dijo el gigante del comercio electrónico en un comunicado publicado en su sitio web.

"El tuit [en el que Amazon negó la información] era incorrecto. No contemplaba nuestra gran población de conductores y, en cambio, se centraba erróneamente solo en nuestros centros de distribución".

La empresa añadió que todos sus centros logísticos tienen decenas de aseos que los empleados pueden utilizar "en cualquier momento".

Además, Pocan criticó a Amazon por oponerse a los esfuerzos de los trabajadores para sindicalizar un importante centro en Alabama.

"Pagar a los trabajadores US$15 por hora no te convierte en un lugar de trabajo progresista cuando dificultas la formación de sindicatos y haces que los trabajadores orinen en botellas de agua", escribió la semana pasada en un tuit.

Fue entonces cuando la cuenta oficial de Amazon respondió: "No se cree realmente lo de orinar en botellas, ¿verdad? Si eso fuera cierto, nadie trabajaría para nosotros".

"Lo cierto es que tenemos más de un millón de empleados increíbles en todo el mundo que están orgullosos de lo que hacen y que reciben excelentes salarios y atención médica desde el primer día".

