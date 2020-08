El Salvador promueve "burbujas sociales" en reapertura ante Covid-19

SAN SALVADOR, El Salvador.- La noche de este domingo Nayib Bukele, presidente de El Salvador, Nayib Bukele indicó que su Gobierno acatará una reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) respecto a la reactivación de la economía, que se encontraba parcialmente suspendida por Covid-19, ya que no quiere "crear una crisis institucional".

En ese sentido, dijo, implementará una estrategia que incluye "burbujas” individuales y la entrega de carné de inmunidad, entre otros.

El pasado viernes la Sala de lo Constitucional de la CSJ declaró inconstitucional el decreto gubernamental que estipula de reactivación económica por no tener la aprobación de la Asamblea Legislativa, aunado a que restringe derechos establecidos en la Carta Magna. Por lo que el mandatario informó e cadena nacional de radio y televisión que su "Gobierno ha decidido no crear una crisis constitucional y acatar la sentencia de la Sala".

"Aunque la sentencia de la Sala de lo Constitucional nos parezca injusta la vamos acatar y de la misma manera que hemos luchado contra la pandemia, vamos a seguir luchando", manifestó el mandatario. Bukele reiteró que los jueces de la Sala de lo Constitucional le han "quitado” facultades al Ejecutivo para implementar acciones para contrarrestar al coronavirus y señaló que dicha sentencia "básicamente nos quitan el poder de reanudar la económica", expuso.

“Solo puedes estar en UN cluster, y al estar aislados de otras personas, el riesgo de contagios disminuye considerablemente. Si se presenta un caso positivo en un cluster, el contagio se limita a ese grupo social”, Presidente @nayibbukele. pic.twitter.com/X1BdylCgPz — Casa Presidencial (@PresidenciaSV) August 10, 2020

Continuó "Todos los gobiernos son capaces de poner las regulaciones, no le pidieron permiso a la Asamblea Legislativa o Sala de lo Constitucional... A pesar de todo esto, el presidente solo se queja, dicen; pero yo no me quejo por mí, me quejo por los que mueren, por los que perdieron familiares", expresó el mandatario y agregó: "soy el (único) presidente del mundo con menos facultades para (enfrentar) la pandemia".

La reapertura económica del país

El titular del Ejecutivo explicó que se conformó un nuevo plan con siete puntos, entre los cuales están habilitar más de mil camas para cuidados intensivos distribuidas en la red pública de hospitales. Sumado a muestras masivas al azar para "mapear" el comportamiento de la epidemia en El Salvador y entregar kits en los hogares con medicinas a aquellos que sean confirmados con Covid-19.

Además, se impulsará la instalación de clusters o burbujas personales donde los habitantes elegirán a 10 personas a las que podrán visitar de forma frecuente, siempre y cuando acaten las medidas para evitar la propagación del virus, como portar cubrebocas.

Con información de Deutsche Welle