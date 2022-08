"El Mal con bata blanca": Médico recluso culpable de violaciones se quita la vida

Un recluso de Rikers Island que fue condenado por cargos de violación el mes pasado fue encontrado muerto en una ducha la madrugada del lunes, marcando la muerte número 12 bajo custodia en el Departamento de Corrección este año, dijeron fuentes de la cárcel exclusivamente a The Post.

Ricardo Cruciani, de 68 años, fue encontrado en una ducha con una sábana alrededor del cuello, muerto por un aparente suicidio, dijeron las fuentes.

El FDNY confirmó a The Post que respondieron a la cárcel alrededor de las 6 am e intentaron resucitar a Cruciani, quien estaba inconsciente y sufrió un paro cardíaco, pero fue declarado muerto en el lugar.

Cruciani apenas había ingresado a Rikers el 29 de julio, después de su condena, menciona el NYP.

Las fuentes afirmaron que Cruciani estaba bajo vigilancia suicida y que el oficial asignado para vigilarlo había dejado su puesto; una afirmación que negó la Asociación Benéfica de Oficiales Correccionales.

Culpable de violación

El médico se enfrentaba entre 25 años y cadena perpetua tras ser declarado culpable de violar a sus pacientes el mes pasado, dijeron fuentes de la cárcel. Debía ser sentenciado el 15 de septiembre.

La abogada de Cruciani dijo que no estaba al tanto de su muerte cuando The Post la contactó el lunes por la mañana y no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.

El médico había sido arrestado hace más de cuatro años después de que al menos 17 pacientes se presentaran para acusarlo de mala conducta.

Había estado libre con una fianza de 1 millón de dólares mientras el caso se desarrollaba en la corte, incluso durante su juicio de un mes, pero fue remitido a Rikers luego de su condena.

El malo con bata blanca

En el juicio, los fiscales describieron a Cruciani como "el mal con bata blanca" y le dijeron al jurado que era "un hombre pequeño y tortuoso que podría haber usado sus formas altamente inteligentes para el bien en lugar del mal".

Durante más de una década, dijeron los fiscales, Cruciani trató a pacientes con enfermedades raras y dolor crónico y luego los enganchó a analgésicos altamente adictivos para poder obligarlas a realizar actos sexuales a cambio de las drogas.

Él generó confianza en cada uno de ellos. Conoció patológicamente sus debilidades, sus vulnerabilidades”.

Cruciani fue condenado por 12 cargos de violación en tercer grado, abuso sexual, intento de violación, agresión sexual depredadora y acto sexual criminal.

