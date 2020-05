"El Covid-19 se va a quedar. Tiene tal capacidad para dispersarse que no va a desaparecer”: Microbiólogo

MADRID, España.- Para conocer más sobre el Covid-19, el periodista Manuel Jabois de El País entrevistó a José Antonio López Guerrero, profesor de Microbiología en el departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Además, es director del grupo de Neurovirología del mismo departamento y director del departamento de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa.

El investigador madrileño de 57 años inició explicando la influencia que los virus han tenido en la evolución y conformación del ser humano "Se sabe que un 8% de nuestro material genético procede de una familia de virus que se llaman retrovirus y que tienen la capacidad de meterse en nuestro genoma. Muchos de estos virus se incorporaron en nuestra línea germinal, no solamente me infectaban a mí, sino a mi descendencia".

Sin embargo, es importante aclarar que el 99% de estos no son dañinos y en cuanto a los retrovirus se especula que "tienen una función... Hay teorías, y bien documentadas, que apuntan a que somos mamíferos por los virus. No solamente los virus habrían colaborado con nosotros en la evolución, sino que estos habrían colaborado en la aparición de los mamíferos, sobre todo de los mamíferos con placenta. Es un pequeñísimo porcentaje de los virus que causan patologías importantes en humanos o en otros animales".

El también académico precisó que el SARS-CoV-2 requiere de una célula huésped para replicarse y cuando esto no sucede el material genético del patógeno está inactivo, aclarando lo que se ha dicho sobre “ 'el coronavirus vive no sé cuánto en gotitas de agua, vive no sé cuánto flotando en el aire', son estudios sesgados; lo que suele haber es material genético del virus, no el virus. Está pasando con las [pruebas] PCR, que buscan material genético del virus".

Respecto al mecanismo de las pruebas diagnóstica Jabois le pregunta si es posible dar positivo en un test PCR por material genético del virus pero no por el virus. El científico detalló que es muy probable, porque después de ocho o nueve días, una persona ya generó anticuerpos "Sobre todo si ya tiene anticuerpos IgG, o sea que sus células están atacando bien al virus. Hay una horquilla desde que tienes anticuerpos hasta que ya no se detecta virus, donde todavía das positivo por PCR. Yo sospecho que no todos esos positivos son virus infecciosos, porque la PCR no mira que haya virus viable, sino que haya material genético de virus. La PCR es muy sensible, detecta genoma del virus pero no te dice si ese virus es viable, si es un trozo de virus que hay ahí solo, o si es un resto de material genético".

Acerca de la respuesta inmunológica de la población mundial al Covid-19, para que el organismo produzca defensas, López Guerrero apunta que no hay investigaciones "concluyentes sobre el tipo de inmunidad que se acabará generando. Depende de la persona. El SARS-1 generaba IgG hasta varios años después. Tendremos que esperar para comprobar cuánto nos protege la inmunidad y por cuánto tiempo. Y será importante para saber qué podremos esperar de una futura vacuna".

Lo que sí se sabe es que la inmunoprotección de un individuo es producto de su genética, edad, estado inmunológico, entre otras variables.

Un estudio del Hospital Monte Sinai de Nueva York encontró que el 99% de sujetos contagiados con coronavirus, desarrollaron anticuerpos neutralizantes. Aunque, el académico español indica "En condiciones normales, una persona generaría linfocitos de memoria, células tanto B como T, que actuarían rápidamente en un posible segundo contacto con el virus. Con algunos patógenos, esa memoria es de por vida o de años, a diferencia de algunos que son meses. Los virus respiratorios no son buenos generadores de largas respuestas inmunológicas pero, viendo los indicios y lo que sabemos de su primo más virulento el SARS-1, podemos ser optimistas".

Asimismo, es primordial conocer como interactúa el SARS-CoV-2 al interior del cuerpo humano "En las vías respiratorias infecta las células epiteliales. Ahí hay células que comen a los virus, por ejemplo células dendríticas, neutrófilos, macrófagos y unas células asesinas que se llaman NK, asesinas naturales, que atacan a las células infectadas. También producimos una sustancia natural que se llama interferón, que actúa contra el virus, pero se dice que ha aprendido a bloquear su efecto; parece que una de las causas por las que Covid-19 es tan peligroso es porque inhibe nuestras defensas de interferón".

El porqué de la vulnerabilidad de los adultos mayores a este patógeno radica en que ellos presentan "una desregulación del sistema inmune. Vamos perdiendo capacidad de respuesta".

Una razón por la cual SARS-CoV-2 es altamente contagioso, es que en la mayoría de los casos se trasmite de forma asintomática "A un virus no le interesa ser muy agresivo porque se detecta y la gente se aísla. A un virus le interesa replicarse, pasar desapercibido y que las personas infectadas lo transmitan lo más posible", dijo el microbiólogo.

Por otra parte, la mutación de dichos patógenos es parte de su desarrollo "Toda la evolución que se ha visto con otros virus es que al final el virus se ha adaptado, ha perdido virulencia, y vive en armonía con el hospedador que infecta. La antecesora de nuestra gripe actual fue la gripe de 1918, que mató a más de 50 millones de personas. Ese virus, al cabo de cinco años, ya se había adaptado a nosotros, ya teníamos inmunidad contra él", agregó.

El Covid-19 va a ser permanente, afirmó López Guerrero:

Este virus va a ser estacional seguramente, está tan extendido que se va a quedar. Tiene tal capacidad para dispersarse que ya no va a desaparecer".

En consecuencia, es vital analizarlo exhaustivamente para saber cómo se transmite, cómo infecta, qué periodo de incubación tiene, qué supervivencia tiene en los diferentes medios, etcétera.

Finalmente, el científico madrileño cuestionó que en España no se ha invertido lo suficiente en investigación, excluyendo así estudios sobre "otros virus patógenos como el VIH, contra el cáncer, enfermedades cardiovasculares, que siguen siendo la primera causa de muerte en el mundo, ni se investiga con neuropatologías como alzhéimer o esclerosis múltiple". Que arrojará, en su opinión, los mismos resultados de la crisis de 2008, cuando lo primero que se retiró del presupuesto fue sanidad y ciencia.

Con información de El País