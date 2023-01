Efemérides del 28 de enero: ¿Qué pasó un día como hoy?

ESTADOS UNIDOS.- Te contamos las efemérides del 28 de enero, los acontecimientos más importantes ocurridos una fecha como hoy entre 1521 y 2021.

1500

1521.- Comienza la Dieta de Worms, una asamblea de los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico presidida por Carlos V en la que se conminó a Martín Lutero a que abjurara de sus ideas a lo que se negó.

1700

1782.- El virreinato del Río de la Plata queda dividido en 8 intendencias: La Paz, Potosí, Cochabamba, Charca, Buenos Aires, Córdoba, Salta y Paraguay.

1800

1820.- Una expedición naval rusa dirigida por Faddéy Bellingshausen y Mijaíl Lázarev alcanza el litoral del continente antártico.

1821.- Sublevación en Maracaibo por el no reconocimiento de España de la independencia de Venezuela.

1823.- Bernardo O'Higgins, jefe de Estado de Chile, dimite y se exilia en Perú.

1825.- Asesinado en Lima el escritor y político argentino Bernardo de Monteagudo.

1843.- Estalla en Perú la revolución del general Manuel Ignacio de Vivanco, que se proclama presidente de la República.

1855.- Se inaugura el ferrocarril de Panamá. La locomotora "Gorgona" realiza el primer trayecto interoceánico, entre el Atlántico y Pacífico.

1871.- Guerra franco-prusiana: París capitula ante el asedio de las tropas de Prusia.

1887.- Comienzan las obras de construcción de la torre Eiffel en París.

1888.- Un incendio destruye el Teatro Variedades de Madrid, meca de la zarzuela española.

1900

1909.- Toma de posesión del general José Miguel Gómez como presidente de Cuba.

1912.- Asesinado en Quito el presidente de Ecuador, general Eloy Alfaro.

1915.- El general Álvaro Obregón ocupa la Ciudad de México después de vencer a las fuerzas zapatistas.

1918.- Se funda en la Unión Soviética el Ejército Rojo bajo el impulso de León Trotski.

1930.- La dimisión de Miguel Primo de Rivera como presidente del Gobierno español pone fin a diez años de dictadura.

1955.- Se funda en San Juan de Puerto Rico la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española.

1958.- La empresa danesa Lego patenta su juego de construcción de piezas de plástico.

1979.- La escritora Carmen Conde lee su discurso de ingreso en la Real Academia Española de la Lengua, convirtiéndose en la primera mujer en dicha institución. Ocupó el sillón "K".

1985.- Un grupo de artistas graba la canción "We are the world", que llegó al número 1 de las listas de ventas y cuyos beneficios se destinaron a combatir el hambre en Etiopía

1986.- El transbordador espacial estadounidense Challenger explota tras despegar en Cabo Cañaveral y mueren sus siete tripulantes.

1998.- Inauguración del recinto deportivo Estadio de Francia situado en Saint-Denis, al Norte de París.

2000

2005.- Entra en vigor en España la Ley Integral contra la Violencia de Género.

2013.- La reina Beatriz de Holanda abdica a favor de su hijo Guillermo.

2014.- Dimite el primer ministro de Ucrania, Nikolái Azárov, y todo su Gobierno.

2019.- EU acusa al gigante tecnológico chino Huawei de fraude bancario y espionaje industrial.

Nacimientos

1853.- José Martí, escritor y político independentista cubano.

1887.- Arthur Rubinstein, pianista estadounidense de origen polaco.

1892.- Ernst Lubitsch, cineasta estadounidense nacido en Alemania.

1901.- Isabel Garcés, actriz española.

1916.- Virgilio Ferreira, filólogo y escritor portugués.

1925.- Odón Alonso Ordás, director de orquesta español.

1930.- Luis de Pablo, compositor español.

1931.- Lucía Bosé, actriz italiana.

1936.- Alan Alda, actor y director de cine estadounidense.

1936.- Ismail Kadare, escritor albanés.

1940.- Miguel Barnet, escritor y etnólogo cubano.

1940.- Carlos Slim, magnate mexicano.

1944.- John Tavener, compositor musical británico.

1945.- Robert Wyatt, músico británico.

1946.- Carlos Cano, cantante y compositor musical español.

1947.- José Francisco Rojo Arroita, Txetxu Rojo, futbolista y entrenador español.

1955.- Nicolas Sarkozy, expresidente de la república francesa.

1964.- Corinna Larsen (Corinna zu Sayn-Wittgenstein), empresaria alemana.

1978.- Gianluigi Buffon, jugador de fútbol italiano.

1981.- Elijah Wood, actor estadounidense.

1982.- Martín Cárdenas, piloto de motociclismo colombiano.

1994.- Maluma (Juan Luis Londoño), cantante colombiano.

1998.- Ariel Winter, actriz estadounidense.

Defunciones

1547.- Enrique VIII, rey de Inglaterra.

1928.- Vicente Blasco Ibáñez, escritor español.

1939.- William Butler Yeats, poeta irlandés.

1987.- Galo Plaza, expresidente de Ecuador.

1991.- Rafael Arcos, actor español nacido en Argentina.

1996.- Joseph A. Brodsky, escritor ruso de nacionalidad estadounidense, Premio Nobel de Literatura.

2002.- Astrid Lindgren, escritora sueca, creadora de "Pipi Calzaslargas".

2005.- Jacques Villeret, actor francés.

2007.- Claudio Guillén, escritor y académico español.

2008.- Christódulos, arzobispo ortodoxo de Atenas.

2012 - José María García Moro, escultor español.

2013.- Julio Aróstegui, historiador español.

2015.- Carmen Morell, cantante de copla y actriz española.

2016.- Paul Kantner, músico estadounidense.

2021.- Cicely Tyson, actriz estadounidense.

Santoral católico

San Juan de Réome

San Jacobo de Palestina

San Julián de Cuenca

Beato Bartolomé Aiutamicristo

Santo Tomás de Aquino

Beato Julián Maunoir

Santos Agatha Lin Zhao, Jerónimo Lu Tingmei y Lorenzo Wang Bing

Beato José Freinademetz

Beata María Luisa Montesinos Orduña

Beata Olimpia Bidà

