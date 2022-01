Efemérides del 26 de enero: ¿Qué pasó un día como hoy?

ESTADOS UNIDOS.- Estas son las efemérides del 26 de enero, los acontecimientos más importantes ocurridos una fecha como hoy entre 1531 y 2021.

1500

1531: Un terremoto de magnitud 8.1 sacude la ciudad de Lisboa (capital de Portugal) y mueren al menos 30 mil personas (casi todos sus habitantes).

1540: En Alemania, Valerius Cordus descubre el éter.

1564: El Concilio de Trento establece una distinción entre el catolicismo y el protestantismo.

1565: En India, soldados del imperio Viyaia Nagara y los sultanatos islámicos del Deccan libran la batalla de Talikota, que provocará la destrucción del último reino hindú y la consolidación de la invasión musulmana en el subcontinente indio.

1800

1898: En el marco de la Guerra hispano-estadounidense, entra en La Habana el acorazado estadounidense Maine, cuyo hundimiento, atribuido a los españoles, sirve de pretexto para que Estados Unidos declarara la guerra a España.

Te puede interesar: Niegan a padre agonizante trasplante de corazón porque no está vacunado

1900

1907: El rifle Lee-Enfield Mk III se introduce oficialmente en el Servicio Militar Británico, y es el rifle militar más antiguo todavía en uso oficial.

1910: En Francia, fuertes tormentas causan inundaciones catastróficas en París y en todo el norte del país.

1911: En los Estados Unidos, Glenn H. Curtiss vuela el primer hidroavión estadounidense exitoso.

1920: En los Estados Unidos, Henry Leland (exejecutivo de la empresa Ford Motor Company) crea la empresa Lincoln Motor Company, que más tarde venderá a su antiguo patrón.

1926: En los Estados Unidos, John Logie Baird presenta en público su prototipo de televisor basado en el disco de Nipkow.

1945: En Argentina, Juan Domingo Perón (secretario de Trabajo y Previsión, y más tarde presidente de la República) decreta la obligatoriedad de las vacaciones pagas para todos los trabajadores argentinos.

1952: En Egipto sucede el sábado Negro: manifestantes incendian el barrio central de negocios de la ciudad, tomando como blanco los negocios egipcios de clase alta y británicos.

1958: En el sur de la isla Awaji (en Japón) se hunde el ferry Nankai Maru. Mueren 167 personas.

1962: En los Estados Unidos, la nave Ranger 3 despega para caer en la Luna. Pero la sonda espacial le erra a su blanco por 35 400 km.

1966: En la playa Glenelg, cerca de Adelaida (Australia Meridional) son secuestrados tres niños hermanos: Jane (9), Arnna (7) y Grant Beaumont (4), conocidos colectivamente como los «Niños Beaumont». Nunca fueron recuperados.

1972: En Checoslovaquia (actual República Checa), una bomba de la banda terrorista pronazi Ustachá destruye en vuelo un avión de la compañía JAT Airways. La azafata Vesna Vulovich (22) sobrevive a la caída de 10 mil metros.

1973: En España, el empresario Felipe Huarte, secuestrado por la banda terrorista ETA el pasado día 16, es puesto en libertad.

1983: En el departamento de Ayacucho (centro de Perú), los pobladores de la aldea de Uchuracay matan a machetazos a ocho periodistas, creyéndolos senderistas; el año anterior, Sendero Luminoso había matado a 135 hombres, mujeres y niños.

1985: En Argentina, un terremoto de magnitud 6.3 en la escala de Richter afecta a la provincia de Mendoza. Mueren 6 personas y 238 personas resultan heridas.

1988: En el Majestic Theatre de Nueva York, se estrena el musical The Phantom of the Opera (de Andrew Lloyd Webber).

1998: En el marco del escándalo Lewinsky, el presidente estadounidense Bill Clinton ante la televisión nacional niega haber tenido relaciones sexuales con Mónica Lewinsky, expasante de la Casa Blanca.

2000

2001: En España, la banda terrorista ETA asesina a Ramón Díaz García, un cocinero de 51 años empleado en la Comandancia de Marina de San Sebastián.

2001: En India, un terremoto de magnitud 7.9 en la escala de Richter afecta al estado de Guyarat. Mueren 20 mil personas y 200 mil resultan heridas.

2005: En Glendale (California), cerca de Los Ángeles (California) descarrilan dos trenes. Mueren 11 personas y 200 resultan heridas.

2015: Accidente en la estación Periférico Norte de la Línea 1 del Tren Ligero de Guadalajara, deja 27 heridos.

2015: En Boston (Estados Unidos) comienza el juicio contra Dzhokhar Tsarnaev, quien coperpetró el atentado de la maratón de Boston en abril de 2013.

2020: En Calabasas, Los Ángeles, California fallece el jugador de baloncesto Kobe Bryant tras estrellarse el helicóptero en el que viajaba.

2021: El mundo supera los 100 millones de casos de COVID-19.

Te puede interesar: VIDEO: Muerto “vuelve a la vida en una morgue”

Nacimientos

1925: Paul Newman, actor y cineasta estadounidense.

1954: Miguel Mateos, cantautor y tecladista argentino.

1955: Lucía Méndez, actriz, cantante y empresaria mexicana-estadounidense.

1958: Ellen DeGeneres, humorista estadounidense.

1981: José de Jesús Corona, futbolista mexicano.

2000: Ester Expósito, actriz española.

Defunciones

1823: Edward Jenner, médico británico que desarrolló la vacuna contra la viruela.

1979: Nelson Rockefeller, vicepresidente estadounidense.

2014: José Emilio Pacheco, escritor mexicano.

2020: Kobe Bryant, baloncestista estadounidense.

Santoral católico

Santos Timoteo de Éfeso y Tito de Creta, obispos.

San Teógenes de Hipona, mártir.

Santa Paula de Roma.

Santos Jenofonte, María, Juan y Arcadio de Jerusalén.

San Alberico de Cister, abad.

San Agustín Erlandsön, obispo.

Beata María de la Dive, mártir.

Beato Miguel Kozal, obispo y mártir.

Celebraciones