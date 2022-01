Niegan a padre agonizante trasplante de corazón porque no está vacunado

BOSTON, Estados Unidos.- Pese a su agonizante estado un padre fue retirado del listado de donaciones para un trasplante de corazón luego de que personal médico de un hospital en Boston descubriera que no está vacunado, reportó el Daily Mail.

Se trata de DJ Ferguson, adulto que con 31 años es papá de dos hijos, fue retirado de un listado de beneficiarios de donaciones para un trasplante de corazón en el hospital Boston Brigham and Women's luego de que detectaran que no se vacunado, porque "no cree en la vacunación".

Ferguson padece una condición cardíaca que heredó y causa que sus pulmones y corazón se llenen de sangre y fluidos, sin embargo la clínica fue clara al rechazarlo argumentando que "quienes reciban trasplantes deberán estar vacunados para incrementar las posibilidades de tener una operación exitosa, así como asegurar que el paciente sobreviva".

Familia del paciente cree que "vacunarse va contra principios"

Sin embargo, el padre de Ferguson, David, dijo que vacunarse es "algo en contra de sus principios básicos" y que su hijo "no cree en eso".+

"Creo que mi hijo está peleando con mucho coraje y tiene integridad y principios en los que realmente cree y eso me hace respetarlo aún más... Es su cuerpo". Es su elección.

El hospital, que tiene una lista de protocolos para candidatos a trasplante que incluye la prohibición de opciones de estilo de vida como fumar y beber alcohol, dijo que exigir la vacuna Covid es común en muchos centros médicos en todo el país.

Políticas del hospital impiden trasplantes a no vacunados

La tasa de mortalidad de los receptores de trasplantes que se enferman con Covid es más del 20 por ciento, según UCHealth.

Es una política que están aplicando y, como no recibió la inyección, lo sacan de la lista de trasplante de corazón”, dijo David a CBS Boston.

"Mi hijo ha ido al borde de la muerte para apegarse a sus armas y lo han llevado al límite", señala el padre de DJ Ferguson

La familia de Ferguson está considerando trasladarlo a otro hospital, pero su esposa dijo que podría estar demasiado débil para moverse.

“En este punto, DJ no puede salir del hospital hasta que se someta a la cirugía de corazón que necesita. Sin la cirugía, sus pulmones y su corazón seguirán llenándose de sangre y fluidos (además de todo lo demás que está pasando)', dijo la esposa de Ferguson, Heather Dawson, en Facebook.