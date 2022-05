EU representa la mayor amenaza nuclear para el mundo: China

BEIJING.-Un portavoz del ejército chino refutó hoy jueves las declaraciones de algunos oficiales militares estadounidenses que pregonan la llamada "amenaza nuclear" y los "comportamientos intimidatorios" chinos, y dijo que Estados Unidos es la mayor amenaza nuclear para la comunidad internacional y el que socava el orden internacional basado en reglas.

Wu Qian, portavoz del Ministerio de Defensa Nacional, indicó que los oficiales estadounidenses ignoran los hechos y se dedican a especulaciones infundadas con el fin de justificar el desarrollo de las propias fuerzas nucleares de Estados Unidos, así como para mantener y fortalecer su hegemonía global.

Es sabido por todos que Estados Unidos tiene el mayor arsenal nuclear del mundo", agregó Wu.

Con el fin de garantizar su absoluta seguridad y superioridad militar, Estados Unidos se ha retirado de varios tratados internacionales sobre control de armas y no proliferación, ha impulsado consistentemente el despliegue de sistemas antimisiles en todo el mundo, ha buscado desplegar misiles terrestres de alcance intermedio en Europa y Asia-Pacífico, y ha formado "pequeños círculos" similares a los de la Guerra Fría a través de múltiples vías, señaló.

Estas medidas han incrementado el riesgo de la confrontación nuclear o incluso de una guerra nuclear, lo que representa una grave amenaza para la seguridad internacional, indicó.

Es injusto e insostenible tratar de construir la propia seguridad a costa de la inseguridad de otros, expresó Wu.

Reiteró la estrategia nuclear de autodefensa de China y su compromiso con una política nuclear de no ser el primero en usar las armas nucleares en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, y de no utilizar o amenazar con usar las armas nucleares contra Estados no nucleares o zonas libres de armas nucleares de forma incondicional.

China ve mentalidad de Guerra Fría en EU

Wu también dijo que las palabras elegidas por Estados Unidos, como "hostigamiento" o "socavar las normas y el orden internacionales", no son más que un reflejo de sí mismo, y muestran su fuerte mentalidad de Guerra Fría, su mentalidad hegemónica y su ansiedad ante el ascenso pacífico de China.

Estados Unidos es reconocido globalmente como un infractor de las reglas respecto al orden internacional basado en normas, y es el menos calificado para culpar a otros países en términos de derecho y normas internacionales, indicó.

Estados Unidos debe aceptar el desarrollo pacífico de China de una manera objetiva y racional, y abandonar las prácticas erróneas de empaquetar sus propias leyes y reglamentos como normas internacionales para promover el orden hegemónico al estilo estadounidense, señaló Wu.