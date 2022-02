EU acusa a Rusia ente OSCE de "buscar pretexto" para atacar a Ucrania

VIENA, Austria.- EU acusó hoy a Rusia en la OSCE de buscar "un pretexto para invadir más todavía Ucrania" y advirtió de que un reconocimiento por parte de Moscú de las autoproclamadas repúblicas de Lugansk y Donetsk supondría una violación de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.

"Esto no es exageración. Esto no es histeria. Esto no es una provocación. A pesar de lo que Rusia intenta alegar, la fría y dura verdad es que Rusia está ahora mismo tratando de crear un pretexto para una acción militar", indicó el representante de EU, Michael Carpenter, ante el Consejo Permanente de la organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

"Estados Unidos insta una vez más a Rusia a que detenga sus peligrosas provocaciones y la búsqueda de un pretexto para invadir más todavía Ucrania. Volvamos a la mesa de negociaciones antes de que se pierdan más vidas", agregó el diplomático estadounidense en una reunión extraordinaria convocada por Ucrania.

EU critica acciones de Rusia en Crimea y Ucrania

Carpenter criticó la "falsa retirada" de fuerzas militares de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, así como que continúe la presencia de soldados rusos en Bielorrusia -cerca de la frontera con Ucrania- más allá de las maniobras previstas.

"Están en juego vidas inocentes, por lo que debemos redoblar nuestros esfuerzos para evitar que se inicie esta guerra de agresión", continuó.

El diplomático estadounidense también criticó que Rusia asegure que no es parte del conflicto del este de Ucrania pese a las pruebas sobre la presencia de militares y armamento ruso allí.

"Rusia intenta propagar la narrativa falsa de que es simplemente un 'mediador', como si los lanzacohetes, los sistemas de guerra electrónica y los tanques en las partes de Donetsk y Lugansk controladas por Rusia fueran producidos localmente, comandados y controlados por personas del lugar", indicó.

Carpenter aseguró que en caso de que Rusia reconociera las autoproclamadas repúblicas de Lugansk y Donetsk, supondría el fin de los Acuerdos de Minsk y la violación de "la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas".

En caso de suceder, sería una "alteración del orden internacional basado en reglas, bajo la amenaza de la fuerza", que merecería una condena por parte de la comunidad internacional.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, indicó que anunciará este lunes su decisión sobre el reconocimiento de la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk de Lugansk.

La OSCE se creó durante la Guerra Fría justo para fomentar el diálogo entre bloques y es la única organización regional de seguridad en la que Estados Unidos, los países de la Unión Europea y Rusia están sentados a la misma mesa.